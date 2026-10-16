Les banques régionales américaines rejoignent leurs homologues de plus grande taille pour signaler la résilience de l'économie, alors que l'activité de crédit reste solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Pritam Biswas, Arasu Kannagi Basil et Prakhar Srivastava

Plusieurs banques régionales américaines ont annoncé cette semaine de solides résultats pour le troisième trimestre, portés par une forte demande de crédits de la part des entreprises, ce qui vient renforcer les signes indiquant que l'économie reste résiliente malgré la hausse des coûts d'emprunt.

Plus tôt dans la semaine, les plus grandes banques américaines, telles que JPMorgan Chase JPM.N , Bank of America

BAC.N , Wells Fargo WFC.N et Citigroup C.N , ont également fait état d’une hausse de leurs encours de crédits, alors même que la faiblesse des marchés financiers pesait sur leurs revenus issus de la banque d’investissement.

“Les acteurs du marché ont accepté l’incertitude mondiale comme la nouvelle norme et poursuivent leurs activités”, a déclaré William Demchak, directeur général de PNC Financial

PNC.N .

“Les nuages sont aussi sombres que jamais, mais l'économie reste solide. Les gens continuent d'y investir”, a ajouté M. Demchak.

PNC a mené la croissance des prêts des banques régionales avec 14,2% au troisième trimestre, suivie par U.S. Bancorp

USB.N à 8%, M&T Bank MTB.N à 5,5% et Citizens Financial

CFG.N à 5,29%.

Cette forte activité d’emprunt a déjoué les prévisions selon lesquelles l’inflation toujours élevée, alimentée par la guerre en Iran et la hausse des taux d’intérêt décidée en septembre par la Réserve fédérale, pourrait freiner les dépenses d’investissement des entreprises et réduire leur appétit pour l’emprunt.

Les dirigeants des principales banques régionales ont déclaré que les carnets de commandes de prêts restaient solides et qu’ils n’avaient pas encore constaté de ralentissement de la demande.

Citizens Financial a indiqué que la demande de prêts avait en réalité commencé à se redresser au cours des deux dernières semaines, alors que la banque entamait le quatrième trimestre.

L’IA, UN CATALYSEUR?

Interrogés par les analystes lors des conférences de presse suivant la publication des résultats, les dirigeants bancaires ont indiqué qu’ils cherchaient à déterminer dans quelle mesure la croissance des prêts était liée aux dépenses massives liées à l’IA.

“Le développement de tout cet écosystème de l’IA bat son plein. C’est une dynamique très forte, qui se répercute en cascade sur une grande partie de l’écosystème de l’offre”, a déclaré Bruce Van Saun, directeur général de Citizens Financial.

“Même avec des taux plus élevés, face à cette volonté de se doter de la puissance de calcul nécessaire, les acteurs ne cillent pas d’un iota”, a-t-il ajouté.

PNC, qui ne dispose pas d’une activité importante de financement des centres de données, a indiqué que le boom des dépenses en IA avait un impact sur des secteurs connexes tels que les équipements lourds, les transports et l’énergie.

“Si les dépenses d’investissement liées à l’IA ralentissaient globalement, pensons-nous que, même si nous ne prêtons pas directement dans ce domaine, cela ralentirait la croissance des prêts? Oui, je le pense”, a déclaré M. Demchak, de PNC.

Certaines banques régionales ont minimisé la dépendance vis-à-vis de l’IA et ont mis l’accent sur la croissance généralisée des prêts commerciaux et industriels.

John Stern, directeur financier d’U.S. Bancorp, a déclaré que la croissance des prêts restait solide même en dehors des secteurs liés à l’IA, mettant en avant des domaines tels que le commerce de détail, l’alimentation et les boissons, ainsi que l’assurance.