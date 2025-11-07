Les banques prêtent 18 milliards de dollars pour un projet de centre de données lié à Oracle, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec Goldman Sachs et Oracle refusant de commenter dans le dernier paragraphe)

Un consortium d'environ 20 banques fournit un prêt de financement de projet d'environ 18 milliards de dollars pour soutenir la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle au Nouveau-Mexique, a rapporté Bloomberg News vendredi.

Sumitomo Mitsui Banking Corp SUMFGI.UL , BNP Paribas SA

BNPP.PA , Goldman Sachs Group GS.N , et Mitsubishi UFJ Financial Group 8306.T sont les agents administratifs de l'opération, indique le rapport , citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Les quatre banques chefs de file ont fait appel à d'autres banques et vont maintenant vendre la dette à d'autres banques et investisseurs institutionnels par le biais d'un processus de syndication de détail, avec des engagements attendus d'ici la fin novembre, selon le rapport.

Les entreprises technologiques américaines augmentent leurs investissements dans les centres de données pour répondre à la demande croissante de puissance informatique, stimulée par des modèles d'intelligence artificielle de plus en plus complexes tels que le ChatGPT d'OpenAI.

Le campus du centre de données du Nouveau-Mexique fait partie de l'initiative Stargate, une initiative de 500 milliards de dollars visant à construire une infrastructure d'IA à travers les États-Unis, dirigée par OpenAI, SoftBank Group et Oracle, selon le rapport, qui ajoute qu'Oracle devrait être un locataire du nouveau site.

Le prix discuté est de 2,5 points de pourcentage au-dessus du taux de financement garanti au jour le jour et le prêt devrait avoir une échéance de quatre ans, avec deux options d'extension d'un an, selon le rapport.

Goldman Sachs et Oracle ont refusé de commenter le rapport, tandis que les autres banques chefs de file n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.