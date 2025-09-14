 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les banques italiennes doivent se consolider pour faire face au défi des Big Tech, déclare le ministre de l'Économie
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les banques italiennes doivent se consolider pour faire face aux défis posés par les entreprises de Big Tech qui leur disputeront leur part de marché, a déclaré dimanche le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti.

"Le secteur bancaire doit se consolider, en gardant à l'esprit le défi posé par des géants tels qu'Amazon AMZN.O et d'autres qui se disputeront son marché", a-t-il déclaré lors d'un événement politique à Rome.

