Les banques italiennes doivent se consolider pour faire face au défi des Big Tech, déclare le ministre de l'Économie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les banques italiennes doivent se consolider pour faire face aux défis posés par les entreprises de Big Tech qui leur disputeront leur part de marché, a déclaré dimanche le ministre de l'Économie Giancarlo Giorgetti.
"Le secteur bancaire doit se consolider, en gardant à l'esprit le défi posé par des géants tels qu'Amazon AMZN.O et d'autres qui se disputeront son marché", a-t-il déclaré lors d'un événement politique à Rome.
