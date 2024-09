Les Banques françaises sous pression, pèsent sur le CAC 40

(AOF) - Deux jours après la présentation du gouvernement français, le marché parisien sous-performe en Europe. L'indice CAC 40 est stable à 7500,52 points tandis que le Dax40 s'adjuge 0,68% à 18847,95 points. Les banques françaises sont en particulier pénalisées alors que le spread franco-allemand s'écarte à plus de 77 points de base, son niveau le plus élevé depuis début août et la chute des Bourses sur fond de hausse du yen et de craintes de récession aux Etats-Unis. Le spread est considéré comme une mesure du risque politique.

Interrogé sur France 2, le Premier ministre Michel Barnier, a évoqué la possibilité de " prélèvements ciblés sur les personnes fortunées, ou certaines grosses entreprises" pour participer au redressement des comptes de la France.

Facteur aggravant, ce regain d'incertitudes politiques en France intervient dans un contexte de dégradation de la conjoncture en Europe. Le secteur privé de la zone euro a enregistré une contraction en septembre. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,9 contre 51 en août et un consensus de 50,6.

" L'indice composite PMI a enregistré son plus fort repli depuis quinze mois, tendance reflétant la fin de l'embellie observée en France au cours de l'été 2024 grâce aux Jeux olympiques de Paris " a commenté Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank. " L'affaiblissement de la conjoncture dans la deuxième puissance économique de la région a fait chuter l'indice sous le seuil d'expansion, et les fortes baisses du volume global des nouvelles affaires et du volume des affaires en cours observées au cours du mois préfigurent de nouveaux ralentissements économiques dans les prochains mois ".