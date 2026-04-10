Les banques françaises, BPCE en tête, sont les plus exposées au Moyen-Orient-Morningstar DBRS

par Mathieu Rosemain

BPCE est le groupe bancaire européen le plus exposé aux contreparties gouvernementales du Moyen-Orient par rapport à ses fonds propres, selon un rapport de l'agence de notation financière Morningstar DBRS.

Dans une déclaration envoyée vendredi par courriel à Reuters, la troisième banque française en termes d'actifs après BNP Paribas BNPP.PA et Crédit Agricole SA CAGR.PA a déclaré que les chiffres du rapport ne reflétaient pas son exposition au Moyen-Orient.

"Nous avons une faible exposition, principalement en Arabie saoudite", a déclaré BPCE, qui n'a pas souhaité donner plus de détails.

Le rapport de Morningstar DBRS, publié jeudi et qui s'appuie sur les données de l'Autorité bancaire européenne, indique que l'exposition financière directe totale des banques de l'UE et de l'Espace économique européen au Moyen-Orient s'élevait à environ 132 milliards d'euros à la fin de 2025, soit seulement 0,5% du total des actifs du secteur.

Selon, Morningstar DBRS ce niveau ne pose qu'un risque direct limité. En valeur absolue et en tant que groupe, les banques françaises représentent la plus grande part de l'exposition des banques de l'UE et de l'Espace économique européen, avec BPCE en tête suivie par Crédit Agricole et BNP Paribas.

L'exposition de BPCE aux gouvernements du Moyen-Orient représentait environ 16% de ses fonds propres de base à fin juin 2025, la banque française étant suivie par l'italienne Intesa Sanpaolo ISP.MI avec environ 11%, selon le rapport.

Les risques ont été atténués car les expositions étaient principalement liées à des portefeuilles d'obligations d'État du Moyen-Orient, et non à des prêts directs, tandis que les contreparties sont principalement des États souverains hautement notés, a précisé Morningstar DBRS.

Les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite représentent la majeure partie de l'exposition géographique des banques de l'UE/EEE, selon le rapport.

Le risque le plus important pour les banques européennes est indirect : la guerre en Iran a fait grimper les projections d'inflation du G20 à environ 4% pour 2026, contre une prévision antérieure de 2,8%, selon les perspectives intermédiaires de l'OCDE de mars 2026, ce qui met sous pression les entreprises emprunteuses déjà affectées par les droits de douane américains, a ajouté Morningstar.

(Mathieu Rosemain; version française Augustin Turpin)