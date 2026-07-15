Les banques de Wall Street prévoient un “super cycle” de l'IA qui devrait stimuler les opérations et les financements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Citigroup a engrangé plus de 70 millions de dollars grâce à la vente des ADR de SK Hynix

* Selon une source, Bank of America a récemment accordé à OpenAI une ligne de crédit de 520 millions de dollars

* Le directeur général de Goldman qualifie les dépenses d'infrastructure en IA de cycles d'investissement pluriannuels

(Ajout des commentaires du directeur général de Morgan Stanley aux paragraphes 9 à 11) par Saeed Azhar, Nupur Anand et Tatiana Bautzer

La ruée des entreprises technologiques pour financer leurs infrastructures d’IA stimule les opérations de fusion-acquisition et les activités de financement à Wall Street, ont déclaré mardi des banquiers, générant des commissions lucratives issues des levées de fonds et des prêts. Les banques d’investissement ont engrangé d’importantes commissions grâce à des opérations liées à l’IA, notamment l’offre d’ADR de SK Hynix à hauteur de 26,5 milliards de dollars et l’introduction en bourse record de SpaceX à 86 milliards de dollars, ainsi que des émissions obligataires . Mais le mois de juillet a été difficile pour les valeurs technologiques , en particulier les fabricants de microprocesseurs, les investisseurs étant confrontés à des valorisations élevées et s'interrogeant sur la pérennité du boom des dépenses d'investissement dans l'IA.

“CYCLE PLURIANNUEL”

“Le déploiement des infrastructures d’IA n’en est encore qu’à ses débuts, et nous pensons que ce cycle d’investissement pluriannuel continuera à stimuler des niveaux élevés d’activité stratégique, de financement et de formation de capital sur l’ensemble des marchés”, a déclaré David Solomon, directeur général de Goldman Sachs GS.N , lors d’une conférence téléphonique sur les résultats. Solomon a ajouté que le secteur “se trouve au cœur d’un super-cycle d’investissements dans l’IA”, où il est nécessaire de recourir à tous les instruments de financement disponibles. Goldman Sachs a été le chef de file lors de l’introduction en bourse de SpaceX, et s’apprête également à jouer un rôle majeur aux côtés de Morgan Stanley MS.N dans la prochaine cotation d’Anthropic , alors que les investisseurs cherchent à tirer parti de l’essor de l’IA.

Son concurrent OpenAI a également déposé une demande d’introduction en bourse aux États-Unis.

Citigroup C.N , qui a été l’un des coordinateurs mondiaux conjoints de la vente de SK Hynix, a tiré de cette opération plus de 70 millions de dollars.

Ted Pick, directeur général de Morgan Stanley, a déclaré mercredi lors d’une conférence téléphonique avec les analystes que les prévisions en matière de dépenses d’investissement dans l’IA continuaient de progresser.

“Les prévisions pour 2026 concernant les dépenses d’investissement dans les centres de données, établies fin 2025 vers novembre, tablaient sur 575 milliards de dollars pour cette année, mais le chiffre s’élève désormais à environ 850 milliards de dollars”, a-t-il déclaré.

“Quant à 2027, on estimait alors que ce chiffre avoisinerait les 700 milliards de dollars, alors qu’il est désormais projeté à 1.300 milliards de dollars. Et en 2028, il pourrait atteindre 1.500 milliards de dollars.”

Morgan Stanley estime que le montant total des dépenses d’investissement liées à l’IA pourrait atteindre 10.000 milliards de dollars d’ici plusieurs années.

Morgan Stanley peut jouer le rôle de conseiller, de bailleur de fonds et d’organisateur de l’allocation des ressources dans ce secteur, a déclaré Pick.

L'IA AU CŒUR DES DISCUSSIONS: CITI

La directrice générale de Citi, Jane Fraser, a déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique que l’IA “occupait une place prépondérante dans les discussions”, les dépenses en matière de technologie, de centres de données, d’énergie et de défense s’accélérant.

Bank of America BAC.N a récemment accordé une ligne de crédit de 520 millions de dollars à OpenAI, son premier prêt à cette entreprise spécialisée dans l’IA, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

“Dans l’ensemble, l’économie américaine s’est révélée plus résistante que prévu, soutenue par la vigueur de la consommation, la poursuite des investissements dans l’IA à tous les niveaux et la baisse des coûts énergétiques, même si l’inflation et le resserrement de la politique monétaire restent des risques majeurs”, a déclaré Brian Moynihan, directeur général de Bank of America, lors d’une conférence téléphonique.

Depuis 2025, BofA a aidé à lever près de 500 milliards de dollars pour des entreprises liées à l’IA, ce qui représente 60 % de ces levées de fonds sur les marchés de la dette notée “investment grade”, du financement à effet de levier et des capitaux propres, selon des données internes consultées par Reuters.

“Le super-cycle des dépenses d’investissement alimenté par l’IA a profité aux émissions d’actions, aux opérations de fusions-acquisitions et au financement par emprunt”, a déclaré Stephen Biggar, directeur de la recherche sur les services financiers chez Argus Research.

Son grand concurrent, JPMorgan Chase JPM.N , s’est également impliqué aux côtés d’entreprises liées à l’IA dans le cadre de levées de fonds et finance des centres de données.

Meta Platforms META.O collabore avec Morgan Stanley et JPMorgan Chase sur un montage financier d’environ 13 milliards de dollars destiné à un centre de données situé à El Paso, au Texas, a rapporté Reuters en mai, citant une source proche du dossier.

Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, a déclaré que la société constatait des dépenses d’investissement et une demande de prêts soutenues de la part d’entreprises qui ne sont peut-être pas directement liées à l’IA, mais qui ont un lien indirect avec ce secteur.

“C'est un peu comme si les discussions autour des centres de données finissaient par créer une forte demande de plombiers et d'électriciens: on finit donc par observer ce phénomène dans des domaines un peu inattendus”, a-t-il expliqué.

Barnum a ajouté qu’il était difficile de dire si cette demande était liée à l’IA.