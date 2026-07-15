Les banques de Wall Street mettent en avant la résilience des consommateurs américains alors que la croissance des prêts s'accélère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Utkarsh Shetti

Les plus grandes banques de Wall Street se sont montrées rassurantes quant à la santé des consommateurs américains, invoquant des dépenses stables, une hausse des encours de crédit et une bonne qualité du crédit, ce qui suggère que les ménages restent résilients malgré une incertitude économique croissante.

Les consommateurs américains sont sur des bases solides, même si les coûts d’emprunt restent élevés, soutenus par un marché du travail toujours vigoureux et une croissance des salaires, bien que les ménages à faibles revenus soient confrontés à des pressions croissantes sur les coûts.

Dans ce contexte, les encours de crédits à la consommation ont continué de progresser modérément, les portefeuilles de cartes de crédit s'imposant comme un moteur clé, tandis que la qualité du crédit reste globalement stable.

"L’économie américaine s’est révélée plus résistante que prévu", a déclaré Brian Moynihan, directeur général de Bank of America, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes mardi, ajoutant que les dépenses avaient récemment augmenté et continuaient de "dépasser" les attentes.

Cette confiance s’exprime dans un contexte de prudence croissante face à l’impact du conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a fait grimper les prix du pétrole et assombri les perspectives en matière de taux d’intérêt en raison des craintes d’une flambée de l’inflation.

Un conflit prolongé menace de peser sur le budget des ménages en faisant grimper les prix des biens de première nécessité et en réduisant les dépenses discrétionnaires.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,5% , un niveau toujours élevé, au cours des douze mois clos en juin, après avoir bondi de 4,2% en mai – ce qui constituait la plus forte hausse en glissement depuis avril 2023 –, selon les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail.

DES RÉSULTATS MITIGÉS

Alors que la croissance des crédits à la consommation chez JPMorgan, Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N s’est avérée globalement mitigée, les soldes des cartes de crédit ont augmenté chez ces trois établissements.

JPMorgan, la plus grande banque américaine, a enregistré une hausse de 7,3% du montant total des prêts sur carte de crédit en fin de période au cours du trimestre, pour atteindre 249,9 milliards de dollars, tandis que les encours de crédit à la consommation, hors cartes de crédit, ont reculé de 1% par rapport à l’année précédente.

Bank of America, qui a enregistré une hausse de 3,2% de l’ensemble de ses prêts à la consommation, a affiché une progression de 4,4% des soldes de cartes de crédit. Les soldes des prêts immobiliers et des prêts hypothécaires résidentiels ont également légèrement augmenté.

"Les gens n’achètent pas de logement et ne contractent pas ce type de dette à moins de se sentir plus en sécurité quant à leurs perspectives de revenus", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Le total des encours de crédits à la consommation de Wells Fargo a progressé de 5,4%, soutenu par une hausse de 32% des crédits automobiles. Les encours de cartes de crédit ont bondi de près de 5,6%, tandis que les prêts hypothécaires résidentiels ont enregistré une légère baisse.

"Si l’on relie ces chiffres à la santé de l’économie et des consommateurs américains, il apparaît clairement que les deux sont solides d’après les chiffres", a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment Management, qui détient des actions de certaines grandes banques américaines.

DES ENCOURS DE CARTES DE CRÉDIT SOLIDES

La hausse des soldes des cartes de crédit est généralement une aubaine pour les grandes banques, car elle génère des revenus d’intérêts et des commissions exceptionnels, faisant des cartes de crédit l’une des activités de crédit les plus rentables du secteur. Elle peut toutefois également constituer un signe précoce de pression sur le budget des ménages.

Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan JPM.N , a souligné mardi lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société que les dépenses étaient restées solides dans toutes les tranches de revenus, tandis que les impayés s’étaient révélés inférieurs aux prévisions.

Bien que certains consommateurs aient recours au crédit pour faire face à la hausse du coût de la vie, les banques ont indiqué que les niveaux d’emploi et la situation financière des ménages étaient globalement restés sains.

La croissance de l’emploi aux États-Unis a fortement ralenti en juin, avec la création de 57.000 emplois non agricoles, un chiffre bien inférieur aux prévisions qui tablaient sur une hausse de 110.000. Les créations d’emplois ont toutefois atteint en moyenne 111.000 par mois au deuxième trimestre, soit bien plus que les 34.000 enregistrées au cours de la même période l’année dernière.

"Du côté des consommateurs, la situation est vraiment bonne. Les tendances en matière de défauts de paiement sont meilleures que ce que nous avions prévu pour la plupart des mois… Dans l’ensemble, on observe de très bons résultats", a déclaré aux analystes Michael Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo.