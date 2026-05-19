Les banques de Wall Street lancent une vente de prêts pour refinancer la ligne de crédit relais de Warner Bros

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Les banques de Wall Street, menées par JPMorgan JPM.N , ont lancé mardi une vente de prêts liée à Warner Bros Discovery WBD.O , destinée à aider le groupe de médias à refinancer une partie de sa ligne de crédit relais de 15 milliards de dollars et à couvrir les frais et dépenses associés.

Cette opération comprend un prêt à terme de 5 milliards de dollars et un prêt de 1 milliard d'euros (1,16 milliard de dollars) arrivant à échéance en 2033, avec une réunion des prêteurs prévue mercredi.

La dette totale de la société de divertissement s'élevait à environ 32,7 milliards de dollars à la fin du mois de mars et ces efforts de refinancement interviennent à un moment où les investisseurs craignent que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps, ce qui augmenterait les coûts d'emprunt pour les entreprises.

La hausse des rendements exerce une pression supplémentaire sur les entreprises fortement endettées qui cherchent à gérer ou à refinancer leurs obligations existantes.

Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, NatWest, RBC, UBS et Wells Fargo sont les teneurs de livre de l'opération, selon une liste des conditions consultée par Reuters.

Paramount Skydance, qui prévoit de conclure une transaction de 110 milliards de dollars pour Warner Bros d’ici le troisième trimestre de cette année, a déclaré que la société issue de la fusion afficherait une dette nette d’environ 79 milliards de dollars à la clôture.

L'opération est en attente d'approbation par les autorités de la concurrence en Europe et à Washington, qui examinent l'impact de la fusion sur la production des studios, les droits sur les contenus, la concurrence dans le domaine du streaming et les salles de cinéma.

Les analystes s'attendent à ce que la société issue de la fusion s'appuie sur des franchises éprouvées et sur la croissance de son activité de streaming pour aider à gérer son endettement considérable.

(1 dollar = 0,8614 euro)