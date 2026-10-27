Les banques de Wall Street et Blackstone mobilisent 63 milliards de dollars pour financer les puces d'IA de Broadcom destinées à Anthropic

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(Ajout du montant du prêt de premier rang et de la garantie de Broadcom au paragraphe 3, ainsi que du contexte au paragraphe 12)

par Aditya Soni, Prakhar Srivastava et Saeed Azhar

Bank of America BAC.N , Blackstone

BX.N , Citi C.N et Morgan Stanley MS.N vont fournir un financement de 63 milliards de dollars pour l'acquisition par Anthropic de puces d'IA et d'équipements réseau de Broadcom, dans le cadre de l'une des plus importantes opérations de financement liées au développement de l'IA.

Broadcom apporte un « soutien en matière de valeur résiduelle » aux prêteurs, qui accordent des prêts de premier rang ou de la dette senior, offrant ainsi une garantie significative au sein de la structure de financement.

Cette dernière opération met en évidence le rôle croissant des banques et des gestionnaires d’actifs alternatifs dans le financement des infrastructures nécessaires pour répondre à la demande croissante en capacité de calcul pour l’IA.

Anthropic a déposé lundi une demande d’introduction en bourse qui pourrait battre tous les records, alors même que la révélation de pertes considérables et de problèmes de sécurité menaçaient de mettre à l’épreuve l’appétit des investisseurs pour ce géant de l’IA.

Le montant des prêts de premier rang ou de la dette senior s’élève à environ 43,5 milliards de dollars, selon deux sources proches du dossier, soit 69 % du financement total.

Blackstone fournira la partie engagée du financement de deuxième rang – qui vient après la dette senior –, tandis que Bank of America, Citigroup et Morgan Stanley organisent le financement de premier rang, précise le communiqué.

Les fabricants de puces ont déjà fourni par le passé des garanties pour absorber d’éventuelles baisses de valeur des actifs, tels que les puces de pointe et les infrastructures de données.

Le communiqué n’a pas précisé la répartition des prêts, tandis que Broadcom n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La demande croissante en matière d’IA entraîne des investissements massifs dans les infrastructures informatiques, les entreprises technologiques se livrant à une course effrénée pour s’assurer des capacités nécessaires à des charges de travail de plus en plus complexes.

La transaction sera réalisée par l’intermédiaire d’une entité ad hoc nouvellement créée qui achètera les accélérateurs d’IA et les équipements réseau de Broadcom AVGO.O pour les louer au fabricant de Claude, ont déclaré lundi les entreprises.

Bank of America, Citi et Morgan Stanley organisent le financement de premier rang.

Les livraisons devraient débuter en 2027 dans le cadre d’un accord stratégique de capacité de calcul annoncé précédemment et impliquant Broadcom, ont précisé les entreprises.

Apollo et Blackstone avaient accepté de financer une extension de 35 milliards de dollars de la capacité de calcul IA d’Anthropic dans le cadre d’un accord antérieur conclu avec Broadcom. La garantie de Broadcom dans le cadre de cette opération s’élevait à 29 milliards de dollars, a-t-elle précisé dans un document déposé.

Si Moody's a qualifié Broadcom de l'une des grandes entreprises technologiques les plus solides, l'agence a toutefois averti que le risque augmenterait si plusieurs transactions étaient réalisées sur une courte période pour répondre aux besoins de financement considérables des laboratoires d'IA de pointe.