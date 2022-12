Les banques centrales vont-elles continuer d’augmenter leurs taux en 2023 ?

(Crédits photo : Federal Reserve - )

Les décisions des banques centrales déclenchent généralement des réactions importantes sur les marchés financiers quels qu'ils soient (devises, actions, obligations, etc.). Les banques centrales sont en effet celles qui déterminent les politiques monétaires des pays concernés, généralement pour assurer la stabilité des prix dans leurs économies.

Elles font donc varier la quantité et le coût de l'argent pour atteindre leurs objectifs, à savoir soutenir la croissance économique ou la ralentir pour éviter qu'elle ne surchauffe et que l'inflation n'accélère trop. Ces décisions influencent donc les décisions d'achat, d'épargne et d'investissement des différents acteurs économiques comme les entreprises ou encore les ménages.

Alors que l'année 2022 a vu l'inflation s'envoler dans le monde, les banques centrales ont réagi en augmentant fortement leurs taux d'intérêt. Mais vont-elles pouvoir continuer d'augmenter aussi agressivement leurs taux d'intérêt en 2023 ?

Sur quels critères les banques centrales décident-elles d'augmenter leurs taux d'intérêt ?

La majorité des banques centrales ont pour objectif d'assurer la stabilité des prix dans leurs économies respectives (ce qui se reflète habituellement par une inflation autour des 2 % sur le moyen terme). Ainsi, les chiffres de l'inflation sont l'un des critères les plus suivis par les banques centrales pour faire varier leurs taux d'intérêt.

La banque centrale américaine (la Fed) a un double mandat de stabilité des prix et de plein-emploi. Il est donc aussi important de prendre en compte d'autres critères, notamment la résilience du marché de l'emploi et la trajectoire de la croissance économique.



Mais cela vaut aussi pour les autres banques centrales, car elles ne doivent pas (trop) entraver les perspectives de croissance avec leurs actions. C'est le combat auquel se livre aujourd'hui la majorité des banques centrales : lutter contre l'inflation galopante en augmentant suffisamment leurs taux directeurs sans pour autant faire plonger leurs économies en récession.

Tour d'horizon de l'inflation dans le monde

Pour rappel, l'inflation correspond à la hausse durable et généralisée des prix qui est généralement mesurée par l'Indice des Prix à la Consommation (IPC).

Alors que la plupart des pays développés ont pour objectif un IPC à 2 %, la guerre en Ukraine a propulsé le prix de nombreuses matières premières énergétiques et agricoles. Et puisque l'alimentation et l'énergie sont deux principales catégories de l'inflation, la hausse des prix a atteint des records jamais vus depuis plusieurs décennies dans de nombreux pays.

D'après les chiffres d'Eurostat, le taux d'inflation annuel de la Zone Euro a atteint 10,7 % en octobre 2022. Sur la même période, il a atteint 7,7 % aux Etats-Unis et 6,9 % au Canada. En septembre 2022, l'inflation annuelle a atteint 7,3 % en Australie et 7,2 % en Nouvelle-Zélande. Même si la situation n'est pas aussi alarmante au Japon, l'inflation a atteint un niveau record depuis 1982 en octobre à 3,6 %.

Perspectives des politiques monétaires en 2023

Avec l'inflation, vos euros d'aujourd'hui ne valent pas autant qu'il y a un an. Comparativement, vous ne pourriez pas acheter la même quantité de biens ou services aujourd'hui qu'il y un an avec le même montant. Cela signifie donc que plus l'inflation est importante, plus elle grignote votre pouvoir d'achat. Une forte inflation modifie donc vos décisions d'achat, mais aussi d'épargne et d'investissement, car vous n'avez plus le même pouvoir d'achat.

Comme nous venons de le voir, l'inflation de nombreuses économies de premier plan est bien supérieure à l'inflation cible des 2 %. Or ce niveau est considéré comme celui permettant aux banques centrales de mieux atteindre leur objectif de stabilité des prix tout en étant capable de supporter leur croissance économique dans les meilleures conditions.

Pour que l'inflation revienne à des niveaux plus raisonnables, les banques centrales ont décidé d'augmenter leurs taux d'intérêt directeurs en 2022 et elles devraient continuer de le faire jusqu'à ce que l'inflation se rapproche d'un niveau considéré comme plus « raisonnable » et plus « viable ou durable ». Il est cependant important que les perspectives de croissances ne se dégradent pas trop à cause des remontées de taux.

Il existe aujourd'hui de nombreuses incertitudes concernant l'évolution du paysage macro-économique. La fin du conflit en Ukraine semble encore loin. Les conséquences de la forte hausse des prix de l'énergie pourraient peser encore longtemps sur les ménages, mais aussi les entreprises. Et les conséquences des récentes hausses de taux sur l'activité économique sont encore incertaines.