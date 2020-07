Les banques centrales : « Et maintenant, que vais-je faire ? »

Depuis mars, les marchés ont été alimentés par des baisses de taux d'intérêt (quand cela était encore possible), arrosées d'un cocktail traditionnel, un savant mélange d'apport de liquidité et d'achat d'actifs financiers. Au fil des ans, ces interventions des banques centrales sont devenues classiques, mais en 2020 elles se différencient par l'importance des sommes engagées. Elles sont passées en mode 'No Limit', parfois qualifié de politique 'All In' (les adeptes de Poker ne manqueront pas de reconnaitre cette stratégie de jeu). Le résultat escompté a été un retournement spectaculaire des marchés financiers sur le deuxième trimestre. Ayant mis cartes sur la table, l'action des Banques centrales soulève désormais de nombreuses questions pour la suite des évènements, tant au niveau de la planète finance que de l'économie réelle.