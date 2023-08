Les banques américaines vont lever 70 milliards de dollars d'emprunts dans le cadre d'un projet de règles visant à limiter les faillites

(Refonte du premier paragraphe, ajout d'un commentaire de l'industrie au paragraphe 11) par Pete Schroeder

WASHINGTON, 29 août (Reuters) - Les grandes banques régionales devraient émettre environ 70 milliards de dollars de nouvelles dettes selon une nouvelle règle proposée mardi par les régulateurs bancaires américains, dans le cadre d'un effort plus large visant à renforcer la résilience du secteur après la faillite de trois prêteurs au début de l'année.

La proposition - émise par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency - permettrait aux banques ayant plus de 100 milliards de dollars d'actifs de s'aligner davantage sur les plus grands géants de Wall Street, qui ont déjà leurs propres exigences en matière d'endettement.

Cette mesure fait suite à un printemps tumultueux pour les banques régionales, au cours duquel la Silicon Valley Bank et deux autres prêteurs se sont effondrés, obligeant les régulateurs à garantir les dépôts afin d'éviter une panique plus générale.

Le président de la FDIC, Martin Gruenberg, a fait valoir que la crise avait montré que les petites banques avaient besoin de règles plus strictes et que le fait de les obliger à émettre davantage de titres de créance à long terme leur permettrait de mieux amortir les pertes, de rassurer les déposants et d'encourager les investisseurs à surveiller de près les activités des banques.

Selon la FDIC, la proposition, qui est soumise aux réactions du secteur, permettrait aux banques d'augmenter leur émission de dette à long terme d'environ 25 %, soit 70 milliards de dollars. L'agence a indiqué que les banques auraient trois ans à compter de l'adoption de la règle pour se conformer à la nouvelle norme.

Si la règle est finalisée, les prêteurs seront contraints d'émettre des emprunts dans un environnement où les taux d'intérêt ont rapidement augmenté, et alors que les régulateurs font simultanément avancer (link) une proposition distincte et radicale qui exigerait également des prêteurs qu'ils augmentent leur capital de manière significative.

"Ils demanderont aux investisseurs de prendre en charge un montant important", a déclaré Matthew Bisanz, associé chez Mayer Brown. "Cela leur coûtera plus cher d'émettre ce type de dette

uN "DOSSIER CONVAINCANT

Les exigences de chaque banque en matière d'endettement seront basées sur les actifs pondérés en fonction des risques, le total des actifs ou l'effet de levier total, selon le chiffre le plus élevé.

Les banques régionales telles que PNC Financial Services Group Inc PNC.N , Fifth Third Bancorp FITB.O et Citizens Financial Group Inc CFG.N sont parmi celles qui tomberaient sous le coup des nouvelles règles plus strictes.

Les groupes industriels n'ont pas tardé à critiquer la proposition.

"Les agences doivent prendre en compte l'ensemble des coûts et des avantages de ces propositions", a déclaré Greg Baer, directeur général du Bank Policy Institute, qui représente les grandes banques. "En l'absence d'un examen et d'un calibrage minutieux, ces propositions risquent de nuire aux institutions qu'elles cherchent à renforcer"

Dans un discours prononcé ce mois-ci à l'adresse (link) et présentant les propositions, M. Gruenberg a déclaré que les récentes faillites bancaires constituaient "un argument convaincant" en faveur de l'imposition de règles plus strictes aux entreprises régionales par les autorités de régulation.

Mardi également, les autorités de régulation ont proposé de réviser les plans dits de "testament de vie", qui indiquent comment les banques doivent montrer comment elles pourraient être liquidées en toute sécurité après avoir fait faillite.

La proposition exigerait des prêteurs qu'ils soumettent des plans plus détaillés, montrant notamment comment ils pourraient être exploités indéfiniment en tant que banques relais par la FDIC ou vendus par morceaux, et garantissant que les banques puissent rapidement transmettre des données clés aux régulateurs et aux acquéreurs potentiels.

La FDIC n'a pas été en mesure de trouver des acheteurs immédiats pour certains prêteurs en faillite, comme la Silicon Valley Bank, en partie à cause de difficultés à fournir des données complètes aux acquéreurs potentiels.

Dans le cas de la First Republic Bank, la FDIC a fini par la vendre à JPMorgan Chase JPM.N , la plus grande banque du pays, ce qui a suscité des critiques de la part de certains détracteurs des grandes banques pour avoir permis au géant de Wall Street de devenir encore plus grand.

"Il est clair que les régulateurs veulent éviter les ventes de banques précipitées, au cours du week-end, qui soit prélèvent une grande partie du fonds d'assurance-dépôts de la FDIC, soit nécessitent une vente à une banque déjà géante", a écrit Ian Katz, directeur général de Capital Alpha Partners, dans une note.