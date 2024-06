Les banques américaines subissent des pertes plus importantes, mais conservent d'importants coussins de sécurité dans le cadre du bilan de santé annuel de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5, d'une déclaration de l'industrie au paragraphe 12 et de détails supplémentaires aux paragraphes 13 à 18) par Pete Schroeder et Nupur Anand

Les plus grandes banques américaines disposeraient de suffisamment de capital pour résister à de graves turbulences économiques et boursières, a montré mercredi l'exercice annuel de "stress test" de la Réserve fédérale, mais les entreprises ont été confrontées à des pertes hypothétiques plus importantes cette année en raison de portefeuilles plus risqués.

L'exercice a révélé que 31 grandes banques pourraient faire face à une hausse du taux de chômage, à une forte volatilité des marchés et à une chute des marchés hypothécaires résidentiels et commerciaux, tout en conservant suffisamment de capital pour continuer à prêter.

Plus précisément, la Fed a constaté que les niveaux de capital de haute qualité des banques tomberaient à 9,9 % à leur niveau le plus bas, soit plus de deux fois le minimum réglementaire.

Ce bilan relativement positif permet aux banques d'annoncer à leurs actionnaires, dans les prochains jours, des plans d'investissement, notamment des rachats d'actions et des dividendes. Les banques peuvent annoncer leurs plans de capital après la clôture du marché vendredi, a déclaré un haut fonctionnaire de la Fed.

"Nous sommes positivement surpris par les résultats, car nous nous attendions à ce que les pertes soient légèrement plus élevées que ces dernières années, en particulier dans des domaines tels que l'immobilier commercial", a déclaré Chris Marinac, directeur de la recherche chez le banque conseil Janney Montgomery Scott. "Cela montre que les banques sont en bonne santé

Toutefois, le test a révélé que les banques ont subi des pertes plus importantes cette année. La version 2024 du test de résistance était globalement similaire à celle de l'année dernière, et la Fed a déclaré que les pertes plus importantes étaient dues à la manière dont les portefeuilles des banques ont évolué.

Les banques testées subiraient des pertes combinées de 685 milliards de dollars dans le cadre d'un scénario hypothétique grave. En moyenne, les banques ont vu leurs ratios de fonds propres diminuer de 2,8 points de pourcentage, la plus forte baisse depuis 2018.

Parmi les banques testées, Charles Schwab Corp a déclaré les niveaux de capital les plus élevés dans le cadre du test, affichant un ratio de capital de 25,2 % dans le cadre de ce scénario sévère. Bank of New York Mellon Corp, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Northern Trust et State Street ont tous déclaré des ratios de capital à deux chiffres après le test, tout comme les activités américaines de Deutsche Bank et d'UBS.

En comparaison, certains petits prêteurs régionaux ont vu leur niveau de capital se rapprocher des minima, BMO, Citizens Financial Group et HSBC affichant tous des ratios de capital sous contrainte inférieurs à 7 %.

Les plus grandes banques mondiales ont toutes affiché des ratios de capital bien supérieurs aux minimums, JPMorgan affichant le ratio le plus élevé (12,5 %) et Wells Fargo le plus bas (8,1 %). Bank of America affiche un ratio de 9,1 % et Citigroup un ratio de 9,7 %.

Le secteur bancaire a salué les derniers résultats comme la preuve de la solidité des banques et a critiqué les efforts de la Fed et d'autres régulateurs pour renforcer les exigences de fonds propres des grandes banques.

"La solidité et la résistance continues du secteur bancaire prouvent une fois de plus que le récent tsunami de nouvelles réglementations, y compris les propositions de normes de capital plus élevées, n'est pas justifié", a déclaré Rob Nichols, directeur général de l'American Bankers Association, dans un communiqué.

DES PERTES PLUS IMPORTANTES

La Fed a désigné les cartes de crédit comme une source particulière de pertes pour les banques, représentant plus d'un quart des pertes hypothétiques. La Fed a noté que les soldes des cartes de crédit des grandes banques ont augmenté de plus de 100 milliards de dollars au cours de l'année écoulée, et que les taux d'impayés ont augmenté de plus de 40 %.

Les banques testées ont globalement enregistré des pertes de 17,6 % sur les soldes des prêts existants sur les cartes de crédit, mais Ally Financial a subi des pertes de 40,6 % lors du test sur son portefeuille de cartes de crédit relativement petit. Capital One, l'une des plus grandes banques de cartes de crédit du pays, a subi des pertes de 23,2 %, et Goldman Sachs a enregistré des pertes de 25,4 %.

La Fed a également indiqué que les portefeuilles de crédit aux entreprises des banques ont évolué vers des prêts plus risqués et qu'elles détiennent désormais une plus grande part de crédit aux entreprises de qualité inférieure, ces prêts étant trois fois plus susceptibles de faire défaut que les prêts de qualité supérieure.

Dans le test de résistance de 2024, les banques devraient perdre 142 milliards de dollars sur les prêts commerciaux et industriels (C&I), soit 21 % du total des pertes prévues. Les prêts C&I sont accordés aux entreprises et peuvent inclure des avances de fonds de roulement, des prêts à terme et des prêts aux particuliers à des fins professionnelles.

Discover Financial, que Capital One espère racheter sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation, a affiché les pertes les plus importantes en matière de prêts commerciaux et industriels, soit 21,8 %.

La Fed a également souligné que les revenus hors intérêts des banques provenant d'éléments tels que les commissions d'investissement ont diminué de manière significative ces dernières années, alors que les dépenses hors intérêts telles que les rémunérations et les coûts immobiliers n'ont pas diminué.

Alors que l'on s'attendait à ce que les banques obtiennent de bons résultats dans le cadre de l'examen de cette année, comme elles l'ont fait au cours des années précédentes, les résultats annuels sont importants pour chaque entreprise, car leur performance détermine le niveau de capital qu'elles doivent détenir pour faire face à des pertes potentielles. Les fonds excédentaires dépassant ces niveaux de capital peuvent alors être restitués aux actionnaires.