Les banques américaines remontent, les craintes d'inflation s'apaisant après le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

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8 avril - ** Les actions des principales banques américaines augmentent avant l'ouverture des marchés après que les États-Unis et l'Iran ont convenu d'un cessez-le-feu de deux semaines

** JPMorgan Chase JPM.N , la plus grande banque américaine, grimpe de 2,5 %, tandis que Bank of America BAC.N gagne 2,3 %

** Citigroup C.N , Wells Fargo WFC.N , Goldman Sachs

GS.N et Morgan Stanley font un bond de 2,7 % à 3,6 %

** Les valeurs bancaires ont été mises sous pression au cours du mois dernier, la hausse des prix du pétrole risquant de raviver l'inflation et d'éroder la solidité financière des consommateurs

** L'effondrement du marché a également réduit les espoirs de fusions et d'acquisitions, ce qui a pesé sur les banques d'investissement

** Les traders espèrent maintenant que le détroit d'Ormuz, une voie d'eau cruciale pour le transport mondial du pétrole, pourrait bientôt rouvrir et calmer les inquiétudes concernant l'approvisionnement en énergie

** Depuis le début de l'année, l'indice bancaire KBW .BKX et l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK ont chuté respectivement de 3,6 % et de 6,3 %