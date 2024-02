Les banques américaines gagnent du terrain à mesure que Wall Street progresse

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

29 février - ** Les actions des banques américaines gagnent du terrain dans le sillage de la hausse de Wall Street, après que les données sur l'inflation aient fait naître l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt

** Bank of America BAC.N , Wells Fargo WFC.N , et Morgan Stanley MS.N en hausse de 0,3% à ~1,3%

** New York Community Bancorp NYCB.N , Zions Bancorporation

ZION.O , KeyCorp KEY.N , Valley National Bancorp VLY.O , Citizens Financial Group CFG.N , Customers Bancorp CUBI.N , Western Alliance Bancorp WAL.N , Regions Financial RF.N , Banc of California BANC.N , Comerica CMA.N , et Fifth Third Bancorp

FITB.O augmentent entre 2,3% et 4,7%

** US Bancorp USB.N , Huntington Bancshares HBAN.O , PNC Financial PNC.N , et Truist Financial TFC.N en hausse de 1,2% à 1,9%

** L'indice S&P 500 Banks .SPXBK est en hausse de 0,7%, tandis que l'indice KBW Regional Banking .KRX augmente de ~2,3%