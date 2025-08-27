 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les banques allemandes ont interrompu des paiements PayPal pour un montant de 10 milliards d'euros en raison de craintes de fraude, selon un journal
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'une déclaration de PayPal et d'une source bancaire dans les paragraphes 2 à 4)

Les banques allemandes ont bloqué les paiements de PayPal PYPL.O pour un montant total de plus de 10 milliards d'euros (11,7 milliards de dollars) en raison de craintes de fraude, a rapporté mercredi le journal Sueddeutsche Zeitung, sans préciser ses sources.

Les paiements ont été interrompus lundi après que les prêteurs ont signalé des millions de prélèvements automatiques suspects de PayPal apparus la semaine dernière, selon le journal.

Interrogé sur ce rapport, un porte-parole de PayPal a déclaré qu'une interruption temporaire de service avait affecté "certaines transactions de nos partenaires bancaires et potentiellement de leurs clients", mais que le problème était désormais résolu.

Une source bancaire, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat, a déclaré à Reuters que la valeur des paiements bloqués par les banques se situait entre des centaines de millions et des milliards d'euros.

Le géant des paiements numériques dispose d'un système de sécurité qui filtre généralement les escroqueries visant à soutirer de l'argent aux banques.

Mais selon le Sueddeutsche Zeitung, ce système a été complètement ou en grande partie perturbé à la fin de la semaine dernière, ce qui signifie que l'application de paiement envoyait des débits directs non vérifiés aux banques.

"Nous avons rapidement identifié la cause et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires bancaires pour nous assurer que tous les comptes ont été mis à jour", a déclaré le porte-parole de PayPal.

Les actions de l'application de paiement basée aux États-Unis étaient en baisse de 1,9 % après l'ouverture du marché, à 68,89 dollars, alors que les principaux indices de Wall Street sont restés globalement stables.

L'association allemande des caisses d'épargne et des banques de virement, qui représente plus de 300 caisses d'épargne et prestataires de services financiers locaux, a déclaré dans un communiqué mercredi que les cas de prélèvements automatiques non autorisés de PayPal avaient un "impact significatif sur les transactions de paiement" dans toute l'Europe, et en particulier en Allemagne.

L'association a ajouté que les transactions PayPal pour les clients des caisses d'épargne fonctionnaient normalement depuis le début de la journée de mardi et que les autorités de surveillance avaient été informées de ces incidents.

Le régulateur financier allemand BaFin a confirmé avoir été informé, mais n'a pas fourni d'autres détails.

Un porte-parole du régulateur CSSF au Luxembourg, où PayPal Europe a son siège, a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune perturbation majeure en cours qui nécessitait l'intervention du régulateur, refusant de faire des commentaires sur PayPal en particulier. (1 dollar = 0,8542 euro)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

