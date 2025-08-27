Les banques allemandes ont interrompu des paiements PayPal pour un montant de 10 milliards d'euros en raison de craintes de fraude, selon le SZ

Les banques allemandes ont bloqué des paiements PayPal PYPL.O d'une valeur de plus de 10 milliards d'euros (11,7 milliards de dollars) en raison de craintes de fraude, a rapporté le journal Sueddeutsche Zeitung mercredi.

Les paiements ont été interrompus lundi après que les prêteurs ont signalé des millions de prélèvements automatiques suspects de PayPal apparus la semaine dernière, a indiqué le journal, sans préciser ses sources.

"PayPal a connu une interruption de service temporaire qui a affecté certaines transactions de nos partenaires bancaires et peut-être de leurs clients", a déclaré un porte-parole de PayPal cité par le Sueddeutsche Zeitung.

Les représentants de PayPal en Allemagne et aux États-Unis n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de l'application de paiement basée aux États-Unis étaient en baisse de 2,5 % dans les échanges avant bourse, alors que les principaux indices de Wall Street sont restés globalement stables.

PayPal a déclaré sur son site web qu'une interruption temporaire de service avait entraîné des retards dans les transactions pour un petit nombre de comptes au cours du week-end. "Le problème est à présent résolu", indique le communiqué en allemand.

La société dispose d'un système de sécurité qui filtre généralement les escroqueries visant à soutirer de l'argent aux banques.

Mais selon le Sueddeutsche Zeitung, ce système a été complètement ou en grande partie perturbé à la fin de la semaine dernière, ce qui signifie que l'application de paiement envoyait des débits directs non vérifiés aux banques.

L'association allemande des caisses d'épargne et des banques de virement, qui représente plus de 300 caisses d'épargne et prestataires de services financiers locaux, a déclaré dans un communiqué mercredi que les cas de prélèvements automatiques non autorisés de PayPal avaient un "impact significatif sur les transactions de paiement" dans toute l'Europe, et en particulier en Allemagne.

L'association a ajouté que les transactions PayPal pour les clients de la Sparkasse fonctionnaient normalement tôt mardi et a déclaré que les autorités de surveillance avaient été informées des incidents.

Le régulateur BaFin a confirmé avoir été informé, mais n'a pas fourni d'autres détails.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), le régulateur du Luxembourg, où PayPal Europe a son siège, a refusé de faire des commentaires sur PayPal en particulier.

Un porte-parole a déclaré qu'il n'y avait actuellement aucune perturbation majeure en cours qui nécessitait l'intervention de l'autorité de régulation.

(1 dollar = 0,8542 euro)