Les avocats s'interrogent lors d'un salon technologique : L'IA va-t-elle dévaloriser leur temps ?

L'avenir de l'heure facturable était une question brûlante lors de la conférence LegalWeek à New York cette semaine, où l'intelligence artificielle domine le rassemblement annuel de la technologie juridique.

L'explosion de l'efficacité alimentée par l'IA fera-t-elle en sorte que les clients ne voudront plus payer les avocats des centaines ou des milliers de dollars de l'heure? Les cabinets d'avocats factureront-ils encore plus cher tout en offrant des services différents? Comment les cabinets absorberont-ils les coûts des outils d'IA que les clients exigent désormais? "Ces outils sont coûteux", a déclaré Martha Louks, directrice technologique du cabinet d'avocats McDermott Will & Schulte, lors d'une table ronde sur l'impact de l'IA sur le travail des avocats et sur les tarifs qu'ils pratiquent. "Nous allons brûler des jetons", a-t-elle déclaré, en utilisant le terme consacré dans l'industrie pour désigner les petits morceaux de texte que les systèmes d'IA traitent et facturent.

Environ 7 000 avocats, cadres de la technologie, informaticiens et spécialistes du marketing se sont bousculés pour obtenir de l'espace sur un plancher d'exposition au Javits Center. Des entreprises et des startups spécialisées dans l'IA juridique ont présenté des logiciels capables d'effectuer des recherches dans des bibliothèques de documents juridiques dans le temps qu'il faut à un avocat pour envoyer un courriel, de rédiger et de réviser des contrats, ou de découvrir les tendances qui affectent les clients d'un cabinet d'avocats et de suggérer un argumentaire de marketing. L'un des participants, la start-up suédoise Legora, a annoncé mardi qu'elle avait levé 550 millions de dollars pour se développer aux États-Unis, atteignant ainsi une valorisation de 5,5 milliards de dollars. Les vendeurs ont distribué des articles, allant des peluches aux balles de golf en passant par les lunettes de soleil, portant des noms tels que Billables.AI et Litify. (La société mère de Reuters, Thomson Reuters, qui possède également la plateforme d'IA juridique CoCounsel, figurait parmi les participants.)

Dans une salle de conférence située au-dessus du hall d'exposition, Oliver Roberts, qui dirige un groupe de pratique de l'IA au sein du cabinet d'avocats Holtzman Vogel, a déclaré que l'IA "remplacera les avocats à 100 % à l'avenir." Des rires nerveux se sont fait entendre dans l'assistance.

Lors d'une autre réunion, Oz Benamram, consultant en IA juridique, a prédit que dans trois ans, les entreprises utiliseraient l'IA pour effectuer la moitié du travail qu'elles paient aujourd'hui aux cabinets d'avocats.

"Les entreprises veulent des résultats rapides", a-t-il déclaré, tout en ajoutant que les clients paieraient 10 000 dollars de l'heure pour des avocats humains dont le jugement ne peut être égalé par l'IA. D'autres intervenants ont déclaré qu'à mesure que l'automatisation de l'IA accélère les tâches juridiques de routine, les cabinets d'avocats pourraient utiliser leur temps supplémentaire pour offrir des services de conseil plus personnalisés et plus complexes.

Les avocats et les représentants de produits ont dû être refoulés de certaines salles de réunion en raison de la surcapacité, notamment d'un atelier organisé par la société Epiq, spécialisée dans les questions juridiques et de conformité, pour que les avocats apprennent à créer leurs propres "agents" d'IA. La plupart des participants se sont empressés de coder des robots pour analyser les contrats ou parcourir les sites web des tribunaux, tandis que d'autres ont eu du mal à franchir l'écran de connexion.

Une conférence sur le "leadership juridique stratégique à l'ère de l'IA" a fait salle comble avant que le personnel de l'événement ne bloque finalement les portes. Des dizaines de personnes faisaient encore la queue pour essayer d'entrer - peut-être dans l'espoir de présenter leur entreprise ou leurs produits aux dirigeants de Microsoft, GSK, HSBC et Barclays qui faisaient la présentation.

Certains participants ont reconnu qu'il était stressant d'essayer d'adopter une technologie qui évolue si rapidement ou de devancer les autres sur le marché. Personne n'a dit qu'il pensait que l'évolution se ralentissait ou que l'IA était surestimée.

Il y a deux ans, les cabinets d'avocats devaient promettre à leurs clients qu'ils n'utiliseraient pas l'IA générative dans leurs dossiers, a déclaré Susan Wortzman, associée du cabinet d'avocats canadien McCarthy Tetrault, devant une salle pleine de participants.

"Maintenant, ils disent que vous devez l'utiliser", a-t-elle déclaré.

— New York fait appel à Jeffrey Kessler, du cabinet Winston, pour l'affaire de concurrence Live Nation

Le bureau du procureur général de New York s'est tourné vers Jeffrey Kessler, vétéran du droit de la concurrence du cabinet d'avocats Winston & Strawn, pour représenter l'État dans son procès contre le géant du divertissement Live Nation LYV.N et sa filiale Ticketmaster.

M. Kessler a rejoint le tribunal fédéral de Manhattan après que le ministère américain de la justice, qui a intenté l'action en justice avec New York et d'autres États et qui dirigeait le procès, a déclaré qu'il était parvenu à un accord avec Live Nation. Le juge de district Arun Subramanian, qui préside le procès, a demandé cette semaine à Live Nation de négocier avec les autres plaignants, après que le ministère de la justice a annoncé son accord, laissant New York et d'autres États se démener pour prendre le relais. Ces dernières années, M. Kessler s'est occupé d'une série d'affaires de concurrence très médiatisées, notamment le règlement tentaculaire de plusieurs milliards de dollars concernant les collèges et universités américains qui paient les étudiants sportifs pour l'utilisation commerciale de leurs noms, de leurs images et de leurs ressemblances.

L'État de New York a refusé de donner des détails sur l'engagement de l'État avec M. Kessler, et notamment de préciser s'il facture son tarif horaire normal ou un montant réduit.

L'année dernière, M. Kessler facturait près de 2 000 dollars de l'heure dans d'autres affaires, selon des documents judiciaires. M. Kessler s'est refusé à tout commentaire. Il travaille avec une équipe de Winston, dont Jeanifer Parsigian.

— Le fondateur d'un cabinet de plaignants fait l'objet de poursuites disciplinaires en Californie

Le cofondateur d'un cabinet de plaignants poursuivi par Uber Technologies fait face à des accusations disciplinaires découlant d'allégations selon lesquelles lui et le cabinet ont représenté des clients dans des États où ils n'étaient pas autorisés à exercer. Salar Hendizadeh, l'un des fondateurs du Downtown LA Law Group, a été inculpé lundi par l'Office of Chief Trial Counsel du State Bar of California.

"Les accusations disciplinaires portent sur des violations des règles relatives à l'exercice non autorisé du droit qui visent à protéger les clients en garantissant qu'ils bénéficient d'une représentation juridique de la part d'avocats familiarisés avec les règles et pratiques juridiques qui s'appliqueront à leurs demandes", a déclaré George Cardona, l'avocat en chef du barreau de l'État, dans un communiqué.

La plainte disciplinaire allègue que DTLA a conclu des accords d'honoraires avec des clients dans sept États avant de connaître le lieu de résidence des clients et avant d'identifier un avocat local.

Hendizadeh, qui a quitté le cabinet en septembre 2025, n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire. Farid Yaghoubtil, associé fondateur de DTLA, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, pas plus que les avocats de DTLA chez Winston & Strawn. Uber mène séparément une action en justice fédérale contre DTLA et d'autres , alléguant que les avocats ont conspiré avec des prestataires médicaux pour créer et soumettre des factures médicales artificiellement gonflées. Le cabinet d'avocats a nié avoir commis des actes répréhensibles.

