Les avocats du milliardaire indien Adani demandent à un juge américain de classer l'affaire pénale sans suite

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* Le ministère de la Justice a annoncé en mai qu'il ne donnerait plus suite aux poursuites

* L'accord du juge est nécessaire pour lever officiellement les accusations

* Lire la lettre des avocats d'Adani adressée au juge: https://tmsnrt.rs/4uPHITv

par Luc Cohen

Les avocats de Gautam Adani ont exhorté mercredi un juge américain à classer officiellement sans suite les poursuites pénales engagées contre le milliardaire indien, après que le ministère de la Justice a annoncé le mois dernier qu’il ne donnerait plus suite à ces poursuites .

* Adani avait été inculpé en 2024 pour avoir accepté de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires du gouvernement indien afin qu’une filiale de son groupe Adani obtienne l’autorisation de développer une centrale solaire, puis pour avoir induit en erreur des investisseurs américains en fournissant des informations rassurantes sur les pratiques anticorruption de son entreprise.

* Dans une lettre adressée au juge fédéral américain Nicholas Garaufis, basé à Brooklyn, l’avocat d’Adani, Robert Giuffra, a écrit que l’affaire devait être classée sans suite car elle ne relevait pas de la compétence du droit américain et parce que les procureurs ne seraient pas en mesure de prouver les faits de corruption présumés en Inde.

* Le groupe Adani a toujours nié toute malversation.

* M. Garaufis doit valider le classement de l’affaire.

* M. Giuffra a indiqué que la décision du ministère de la Justice d’abandonner l’acte d’accusation faisait suite à « des mois de communications et de réunions approfondies et détaillées avec les avocats » d’Adani et de ses co-accusés.

* Giuffra a également exhorté Garaufis à classer officiellement les poursuites civiles engagées par la Commission américaine des opérations boursières (SEC), après que l’autorité de régulation eut conclu un accord prévoyant qu’Adani verserait 6 millions de dollars et que son neveu, Sagar Adani, verserait 12 millions de dollars.

* Adani Enterprises Limited ADEL.NS a par ailleurs accepté de verser 275 millions de dollars au ministère américain des Finances pour régler des violations présumées des sanctions contre l’Iran.