Les avocats de Carlos Ghosn au Japon démissionnent

(Actualisé avec confirmation; photo à disposition) TOKYO, 16 janvier (Reuters) - Les avocats représentant Carlos Ghosn au Japon, dont son principal conseil Junichiro Hironaka, ont remis leur démission jeudi suite à la fuite au Liban du président déchu de Nissan 7201.T , accusé par la justice japonaise de malversations financières qu'il réfute. Dans un communiqué transmis par email, Hironaka a déclaré que l'ensemble des avocats impliqués dans ce dossier à son cabinet avaient démissionné. Une porte-parole du cabinet a refusé de préciser le motif de ces démissions. Carlos Ghosn, qui a fui fin décembre le territoire japonais pour se réfugier au Liban, pays de son enfance, a dénoncé la semaine dernière depuis Beyrouth un complot le visant et les conditions dans lesquelles il avait été détenu puis assigné à résidence à Tokyo. (Sam Nussey et Tim Kelly; version française Jean Terzian)

Valeurs associées NISSAN MOTOR CO Tradegate +1.93% RENAULT Euronext Paris -1.16%