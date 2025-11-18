Les avis sont partagés sur la bulle de l'IA après des milliards investis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du directeur général d'Alphabet Pichai aux paragraphes 1, 6 et 7)

Le directeur général d'Alphabet

GOOGL.O Sundar Pichai a déclaré mardi qu'aucune entreprise ne serait épargnée si le boom de l'intelligence artificielle s'effondrait, alors que l'on craint que des investissements de plusieurs milliards de dollars dans la technologie ne gonflent une bulle rappelant l'ère des dotcoms. Les investisseurs sont sur leurs gardes , à l'affût des signes indiquant que la demande s'essouffle ou que les dépenses massives ne portent pas les fruits escomptés.

Voici une liste de dirigeants du secteur, d'économistes, d'investisseurs et d'analystes qui s'expriment sur le sujet:

MORTEN WIEROD, DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ABB "Je ne pense pas qu'il y ait une bulle, mais nous constatons certaines contraintes en termes de capacité de construction qui ne suit pas tous les nouveaux investissements", a déclaré Wierod à Reuters le 16 octobre.

"Nous parlons de milliers de milliards d'investissements", a-t-il ajouté. "Il faudra quelques années pour les mettre en œuvre parce qu'il n'y a pas assez de personnes et de ressources pour construire tout cela."

SUNDAR PICHAI, DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ALPHABET "Je pense qu'aucune entreprise ne sera à l'abri, y compris nous", a déclaré Pichai dans une interview avec la BBC publiée le 18 novembre, lorsqu'on lui a demandé comment Google ferait face à l'éclatement potentiel d'une bulle.

Il a déclaré que la vague actuelle d'investissements dans l'IA était un "moment extraordinaire", mais a reconnu que le marché comportait des "éléments d'irrationalité", faisant ainsi écho aux avertissements concernant "l'exubérance irrationnelle" à l'époque des dotcoms.

JEFF BEZOS, FONDATEUR ET PRÉSIDENT EXÉCUTIF D'AMAZON "Lorsque les gens sont très enthousiastes, comme c'est le cas aujourd'hui pour l'intelligence artificielle, par exemple, toutes les expériences sont financées ... . Et les investisseurs ont du mal, au milieu de cette excitation, à faire la distinction entre les bonnes et les mauvaises idées", a déclaré Bezos lors de la semaine italienne de la technologie , le 3 octobre.

"Une bulle comme une bulle bancaire, une crise du système bancaire, c'est tout simplement mauvais ... . Les bulles industrielles sont loin d'être aussi mauvaises, elles pourraient même être bonnes car lorsque la poussière retombe et que l'on voit qui sont les gagnants, la société bénéficie de ces inventions."

BANQUE D'ANGLETERRE Les marchés mondiaux pourraient chuter si l'humeur des investisseurs se détériore face aux perspectives de l'IA, a déclaré la Banque d'Angleterre le 8 octobre.

"Le risque d'une correction brutale du marché a augmenté", a déclaré le Comité de politique financière de la BoE dans une mise à jour trimestrielle, dans son avertissement le plus sévère à ce jour sur les dangers d'un effondrement du marché déclenché par l'IA, ajoutant que le risque de retombées sur le système financier britannique d'un tel choc était "important".

BRYAN YEO, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS AU GIC "Il y a un peu de bulle dans l'espace des entreprises en phase de démarrage", a déclaré Yeo, du fonds souverain de Singapour , lors d'une table ronde au Milken Institute Asia Summit le 3 octobre.

"Toute entreprise en phase de démarrage portant un label d'IA sera évaluée à des multiples énormes de ce que le petit revenu (est).... C'est peut-être juste pour certaines entreprises, mais probablement pas pour d'autres."

JOSEPH BRIGGS, ÉCONOMISTE CHEZ GOLDMAN SACHS' GLOBAL ECONOMICS RESEARCH Le flot d'investissements de plusieurs milliards de dollars qui se déverse dans l'infrastructure américaine de l'IA est durable, repoussant les inquiétudes croissantes selon lesquelles la frénésie de dépenses du secteur pourrait être en surchauffe, a déclaré Briggs sur dans une note datée du 16 octobre.

Si les arguments macroéconomiques globaux en faveur de l'investissement dans l'IA restent solides, il a averti que "les gagnants ultimes de l'IA restent moins clairs", l'évolution technologique rapide et les faibles coûts de changement pouvant limiter les avantages des premiers arrivants.

PIERRE-OLIVIER GOURINCHAS, ÉCONOMISTE EN CHEF AU FMI Le boom des investissements dans l'IA aux États-Unis pourrait être suivi d'un effondrement de type "dotcom", mais il est moins probable qu'il s'agisse d'un événement systémique qui détruirait l'économie américaine ou mondiale, a déclaré Gourinchas à l'adresse le 14 octobre.

"Ceci n'est pas financé par la dette, ce qui signifie qu'en cas de correction du marché, certains actionnaires, certains détenteurs d'actions, pourraient être perdants."

SAM ALTMAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL D'OPENAI

"Sommes-nous dans une phase où les investisseurs dans leur ensemble sont surexcités par l'IA? Ma réponse est oui", a déclaré Sam Altman au média technologique The Verge en août.

"Quelqu'un va perdre une quantité phénoménale d'argent. Nous ne savons pas qui, et beaucoup de gens vont gagner une quantité phénoménale d'argent."

MICHAEL BURRY, INVESTISSEUR ET FONDATEUR DE SCION ASSET MANAGEMENT L'investisseur "Big Short" a placé des paris baissiers sur Nvidia NVDA.O et Palantir PLTR.O .

Le mois dernier, dans son premier billet X depuis plus de deux ans, Burry a mis en garde contre une bulle, attisant les inquiétudes des investisseurs quant à l'inflation des dépenses dans le secteur de l'IA et de la technologie.

UBS Presque autant d'investisseurs qui pensent que nous sommes dans une bulle de l'IA s'accrochent également à leurs investissements dans le secteur, ont déclaré les stratèges en actions d'UBS à l'adresse le 14 octobre.

"La plupart des investisseurs estiment que nous sommes dans une bulle de l'IA, mais que nous sommes loin de l'apogée d'une bulle. Ainsi, environ 90 % des personnes qui ont dit que nous étions dans une bulle ont déclaré qu'elles étaient toujours investies dans de nombreux secteurs liés à l'IA."