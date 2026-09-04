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Les avis d'analystes US : Ciena Corporation, Docusign, Snowflake
information fournie par Reuters 04/09/2026 à 09:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes boursiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Ciena Corporation, Docusign et Snowflake.

POINTS FORTS

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 575 $

à 400 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à

75 $

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 289 $ à 470 $

Voici un résumé des recommandations d'analystes concernant des sociétés américaines, rapportées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Aligos Therapeutics, Inc. ALGS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 48 $ à 28 $

* Asana, Inc. ASAN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 8 $ à 9 $

* BP BP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41,7 $ à 48,1 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne

avec le marché »

* Ciena Corporation CIEN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 635 $ à 605 $

* Ciena Corporation CIEN.N : Needham abaisse son objectif de cours de 600 $ à 520 $

* Ciena Corporation CIEN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 575 $ à 400 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève son objectif de cours de 20 $ à 32 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $

* Docusign, Inc. DOCU.O : RBC relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa couverture avec une recommandation « Achat

»

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies reprend sa couverture avec un objectif de cours de

295 $

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Raymond James relève son objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Lennar Corporation LEN.N : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Paccar Inc PCAR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 119 $ à 125 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Stonex lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 148 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 498 $ à 490 $

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper Sandler relève sa recommandation de « neutre »

à « surpondérer »

* Simmons First National Corporation SFNC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à

27,5 $

* Snowflake Inc SNOW.N : HSBC relève son objectif de cours de 289 $ à 470 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : RBC relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

Valeurs associées

ALIGOS THERAPT
6,2200 USD NASDAQ +0,16%
ASANA RG-A
10,110 USD NYSE +3,16%
BP SP ADR
43,595 USD NYSE -0,67%
CAPITAL BANCORP
36,6500 USD NASDAQ +0,60%
CIENA
315,630 USD NYSE -11,07%
CLIMB BIO
14,5900 USD NASDAQ -3,06%
DOCUSIGN
65,9700 USD NASDAQ +0,89%
ELIEM THERAPEUT
5,1000 USD NASDAQ -0,20%
FERGUSON ENTER
223,360 USD NYSE +0,94%
GUIDEWIRE SOFTWA
202,780 USD NYSE +5,16%
IONIS PHARMACEUT
58,1300 USD NASDAQ -5,22%
LENNAR RG-A
84,440 USD NYSE +1,02%
PACCAR
124,5100 USD NASDAQ +1,95%
PULTEGROUP
124,310 USD NYSE +0,50%
SAIA
345,8100 USD NASDAQ +4,15%
SIMMONS FIRST N -A-
22,9800 USD NASDAQ +1,37%
SNOWFLAKE
356,480 USD NYSE +16,42%
ZSCALER
177,8000 USD NASDAQ +2,94%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/09/2026 à 09:09:09.

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