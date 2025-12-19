 Aller au contenu principal
Les avions MD-11 cloués au sol pourraient coûter 175 millions de dollars à FedEx pendant la haute saison et peser sur ses bénéfices à court terme
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 03:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur financier de FedEx prévoit des dépenses allant jusqu'à 175 millions de dollars en novembre et décembre à la suite de l'immobilisation du MD-11

*

Les dépenses liées au MD-11 se sont élevées à 25 millions de dollars en novembre et devraient atteindre environ 150 millions de dollars en décembre

*

Selon le directeur financier, les coûts d'immobilisation du MD-11 et la scission de FedEx Freight pèseront sur les bénéfices du trimestre en cours

(Remaniement, ajout d'un commentaire exécutif tout au long, détails sur le coût de l'immobilisation au sol du MD-11) par Abhinav Parmar et Lisa Baertlein

La société de livraison de colis FedEx FDX.N a déclaré qu'elle prévoyait 175 millions de dollars de coûts inattendus en haute saison pour trouver des camions et des avions pour transporter les marchandises qui auraient volé sur sa flotte d'avions cargo MD-11 qui ont été cloués au sol après un accident mortel d'UPS le mois dernier.

Le directeur financier de FedEx, John Dietrich, a déclaré aux analystes que les bénéfices du trimestre en cours, qui se termine le 28 février, seront inférieurs aux résultats trimestriels meilleurs que prévu annoncés jeudi. L'immobilisation du MD-11, les coûts liés à la scission, l'été prochain, de l'activité de transport de marchandises et d'autres éléments sont à l'origine de l'impact sur les bénéfices, a-t-il déclaré.

Les actions de FedEx ont terminé en hausse de moins de 1 % à 288,70 $ dans les échanges après les heures de bureau.

FedEx et son rival UPS UPS.N se trouvent au milieu de la période cruciale des expéditions de Noël, qui s'étend de la fin novembre au début janvier, et au cours de laquelle leurs volumes quotidiens moyens peuvent doubler.

Les deux sociétés se sont empressées de trouver des camions et des avions de remplacement après l'accident d'un avion Boeing BA.N MD-11 à Louisville, Kentucky, le 4 novembre, qui a tué 14 personnes, dont les trois pilotes qui se trouvaient à bord.

FedEx avait 28 MD-11 en service lorsque l'Administration fédérale de l'aviation a immobilisé les jets quelques jours après l'accident. La société a encouru 25 millions de dollars de coûts liés à l'immobilisation des avions en novembre, et ce montant devrait atteindre environ 150 millions de dollars en décembre, a déclaré John Dietrich.

"C'est une période de l'année où il est coûteux d'externaliser le transport aérien, sans parler de l'immobilisation de la flotte ", a-t-il déclaré.

FedEx prévoit actuellement que la flotte de MD-11 sera remise en service au cours du quatrième trimestre fiscal de la société, qui se terminera le 31 mai 2026, a déclaré John Dietrich.

LES BÉNÉFICES DU DEUXIÈME TRIMESTRE DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

La société a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre fiscal supérieurs aux estimations de Wall Street et a relevé la limite inférieure de ses prévisions de bénéfices pour l'année entière, les mesures de tarification en haute saison et les efforts de réduction des coûts ayant permis de compenser la baisse des volumes d'expédition.

"Nous sommes très, très satisfaits de la dynamique sous-jacente de notre activité. Cela fonctionne maintenant", a déclaré le directeur général Raj Subramaniam à propos des efforts de redressement de l'entreprise.

FedEx poursuit depuis 2023 une refonte pluriannuelle de ses coûts, visant à réduire sa base d'exploitation de plusieurs milliards par l'immobilisation d'avions, la fermeture de sites et l'intégration de ses activités Ground et Express, autrefois séparées.

Pour l'exercice fiscal se terminant en mai 2026, l'entreprise vise un milliard de dollars d'économies supplémentaires.

Les résultats du segment Express de la société se sont améliorés au cours du deuxième trimestre clos le 30 novembre, grâce à l'augmentation des rendements des colis prioritaires nationaux et internationaux aux États-Unis, qui ont été partiellement compensés par l'impact financier des changements de politique commerciale mondiale et l'immobilisation au sol de la flotte d'avions MD-11, a déclaré FedEx.

Au cours du trimestre, FedEx a gagné de nouveaux clients lucratifs dans les secteurs de la santé et de l'automobile, a enregistré une hausse des expéditions interentreprises avec des marges saines et a mis en place une équipe chargée de gérer les expéditions liées au boom de la construction des centres de données, ont indiqué les dirigeants de la société. Toutefois, les résultats d'exploitation de FedEx Freight, dont la société est en passe de se séparer le 1er juin 2026, ont diminué conformément à l'ensemble du secteur du transport routier en raison de la baisse des expéditions et de l'augmentation des taux de salaire, a déclaré FedEx.

L'industrie manufacturière américaine s'est également contractée pour le neuvième mois consécutif en novembre, signalant des volumes plus faibles pour les fournisseurs de transport tels que FedEx, qui dépendent des expéditions interentreprises liées à l'activité industrielle.

FedEx et UPS sont considérés comme des baromètres de l'économie mondiale, étant donné leur large base de clients dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques.

FedEx a annoncé jeudi un bénéfice ajusté de 1,14 milliard de dollars, soit 4,82 dollars par action, pour le deuxième trimestre fiscal, contre 990 millions de dollars, soit 4,05 dollars par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 4,11 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit désormais un bénéfice annuel de 17,80 à 19,00 dollars par action, ce qui relève le bas de la fourchette précédente de 17,20 à 19,00 dollars. Le point médian des prévisions actualisées dépasse également l'estimation moyenne des analystes, qui est de 18,22 dollars par action.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour 2026, tablant sur une croissance de 5 % à 6 % d'une année sur l'autre, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 4 % à 6 %.

Valeurs associées

BOEING CO
208,295 USD NYSE +0,94%
FEDEX
287,130 USD NYSE +1,73%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
102,085 USD NYSE +1,10%
