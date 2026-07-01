Les avertissements se multiplient alors que le plus grand réseau électrique américain se prépare à faire face à une demande record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tim McLaughlin

PJM, le plus grand gestionnaire de réseau électrique des États-Unis, a fait état mercredi de pics de prix et a lancé des alertes concernant une congestion massive des lignes de transport d’électricité, alors qu’il se préparait à faire face à une demande record due à une vague de chaleur à l’approche des célébrations du 4 juillet. Tôt mercredi matin, les prix de gros de l'électricité au comptant ont grimpé à près de 300 dollars par mégawattheure dans certaines parties du territoire couvert par PJM, qui dessert 67 millions de personnes dans les régions du Mid-Atlantic, du Sud et à Washington, D.C. En dehors des heures de pointe ou pendant les périodes plus clémentes, les prix au comptant oscillent généralement entre 25 et 40 dollars par MWh. L’alerte de basse tension émise par PJM a indiqué que le risque de coupures tournantes est accru à mesure que les niveaux de tension sur les lignes de transport baissent. L’opérateur du réseau a également prévenu les centrales électriques de sortir leurs générateurs de maintenance afin qu’elles soient prêtes à répondre à la demande en forte hausse.

Georg Rute, expert en réseaux électriques et directeur général de Gridraven, a déclaré que la chaleur extrême, le faible vent et la forte hausse de la demande coïncident à un moment où les lignes de transport disposent d’une marge de sécurité minimale. Cela contribue à des pics des prix de l’électricité, car le coût du transport de l’électricité augmente en raison d’une forte congestion. Les températures devraient osciller cette semaine autour de 100 °F (38 °C) de Boston à Washington, D.C., à proximité du vaste pôle de centres de données de la Virginie du Nord, ce qui entraînera une forte hausse de la demande en climatisation qui mettra encore davantage à rude épreuve le réseau PJM et d’autres réseaux électriques régionaux.

Le plus grand défi pour PJM se présentera jeudi vers 18h (heure de l’Est), lorsque la demande sur le réseau devrait atteindre 166,3 gigawatts. Cela battrait le record historique de 165,6 GW établi il y a 20 ans, selon les dernières prévisions de PJM. Pour faire face à d’éventuelles pénuries imprévues, PJM a indiqué disposer de 18 GW de ressources de réserve pouvant être mises en service en moins de 30 minutes. Ce chiffre est environ six fois supérieur à l’exigence de fiabilité. Par ailleurs, les prix spot de l’électricité devraient flamber pour dépasser les 1.000 dollars par MWh mercredi soir, alors que les opérateurs de PJM géreront la congestion des lignes électriques autour du pôle de centres de données de Virginie et mettront en service des centrales coûteuses, alimentées principalement au gaz et au charbon, pour répondre à la consommation électrique la plus élevée de la journée. Dans le Midwest, un nouveau record de demande d’électricité pourrait être battu dès mercredi soir. C’est à ce moment-là que, selon les prévisions du Midcontinent Independent System Operator (MISO), l’opérateur régional du réseau couvrant 15 États américains du Midwest et du Sud, le record de demande de 127,1 GW pourrait être battu.