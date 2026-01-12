 Aller au contenu principal
Les avertissements d'Abercrombie et de Birkenstock sur la prudence des dépenses de Noël pèsent sur les actions du commerce de détail
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Abercrombie revoit à la baisse ses prévisions de ventes annuelles, les actions chutent de 17%

*

Le chiffre d'affaires de Birkenstock pour le 1er trimestre est inférieur aux prévisions

*

American Eagle et Urban Outfitters signalent également des ventes médiocres pour les fêtes de fin d'année, les actions du commerce de détail chutent

(Ajoute le contexte et les détails, le commentaire de l'analyste au paragraphe 4, met à jour les actions) par Neil J Kanatt

Les détaillants de vêtements et de chaussures, d'Abercrombie & Fitch ANF.N à Birkenstock

BIRK.N , ont annoncé lundi des ventes en demi-teinte pour le trimestre des fêtes de fin d'année, signalant des dépenses discrétionnaires prudentes pendant la période critique des achats.

Abercrombie a chuté de 17% dans les premiers échanges, mettant l'action sur la voie de sa pire journée depuis mai 2022, après que la société ait abaissé ses perspectives de ventes annuelles.

American Eagle AEO.N a maintenu ses prévisions de ventes pour le quatrième trimestre et Urban Outfitters URBN.O a fait état d'un ralentissement de la croissance des ventes pendant les fêtes par rapport à l'année précédente. Les actions d'American Eagle ont chuté d'environ 8 % et celles d'Urban Outfitters de 11 %.

"Le thème du comportement de recherche de valeur a été pleinement mis en évidence dans la série de pré-annonces de ce matin dans le secteur de la vente au détail", a déclaré Michael Gunther, analyste chez Consumer Edge, notant un changement continu vers des options abordables, même parmi les consommateurs à revenu élevé, alors que l'incertitude économique persiste.

Les effets économiques persistants des politiques commerciales du président Donald Trump ont conduit les acheteurs à resserrer leurs dépenses, tandis que les fabricants de vêtements et de chaussures se sont efforcés de maîtriser leurs coûts en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par l'incertitude des droits de douane américains.

La série de mises à jour avant la conférence industrielle ICR cette semaine a également pesé sur d'autres détaillants de vêtements, notamment Gap GAP.N , Under Armour UAA.N et VF Corp VFC.N , tous en baisse d'environ 2%. Les chaînes de grands magasins Macy's M.N et Kohl's KSS.N étaient également en baisse dans la matinée.

Abercrombie s'attend maintenant à une croissance annuelle des ventes d'au moins 6 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 6 % à 7 %. Il a estimé que les ventes nettes pour le trimestre se terminant en février augmenteraient d'environ 5%, par rapport aux estimations de Wall Street d'une hausse de 5,8%, selon les données compilées par LSEG.

Birkenstock a prévu un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros (470,06 millions de dollars), inférieur aux attentes de 403,3 millions d'euros pour le trimestre se terminant le 31 décembre. Les actions ont changé de cap pour augmenter de 1%.

Lululemon LULU.O , cependant, a déclaré qu'il s'attend à ce que les ventes et les bénéfices du trimestre des fêtes de fin d'année se situent dans le haut de la fourchette de ses prévisions antérieures, ce qui indique un rebond pour le fabricant canadien de vêtements d'athlétisme. Ses actions ont augmenté d'environ 1,6 %.

(1 dollar = 0,8556 euros)

