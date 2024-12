Les autorités françaises approuvent la transaction stratégique d’Oxurion, sous certaines conditions spécifiques

Louvain, BELGIQUE – 19 décembre 2024 – 18h00, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce que le Ministère français de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a approuvé la transaction stratégique envisagée par la Société.



La transaction envisagée, qui constitue une étape importante dans le réalignement stratégique d'Oxurion, a été approuvée par les autorités réglementaires françaises sous des conditions spécifiques visant à protéger les intérêts des actifs français de la cible.



Cette approbation marque une étape clé dans les efforts d'Oxurion en vue de rationaliser ses opérations et garantir sa croissance à long terme ainsi que la création de valeur.

Avec cette approbation réglementaire, Oxurion va désormais se concentrer sur les étapes restantes pour finaliser la transaction.

La Société fournira des mises à jour supplémentaires au fur et à mesure que d'autres étapes importantes seront franchies. La signature des documents transactionnels est prévue pour le 31 décembre 2024 au plus tard.



