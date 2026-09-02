Les autorités européennes de la concurrence interrogent les éditeurs sur la possibilité de se désinscrire de la recherche par IA de Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 1er septembre: ajout de la date d'achèvement du déploiement par Google de l'option de désactivation de la recherche par IA au paragraphe 4)

par Foo Yun Chee

Les autorités européennes de la concurrence sollicitent l'avis des éditeurs sur la proposition de Google GOOGL.O visant à leur permettre de se désinscrire de la recherche par IA sans que cela n'affecte leur classement dans les résultats de recherche, comme le montre un questionnaire consulté par Reuters.

Les commentaires des éditeurs pourraient déterminer l’issue d’une enquête en cours de l’UE, susceptible d’aboutir à une nouvelle amende colossale pour Google si la proposition ne parvient pas à répondre aux préoccupations en matière de concurrence et aux craintes des éditeurs concernant l’utilisation abusive de leur contenu.

Google avait annoncé en juin la mise en place d’une option de désactivation de l’IA pour les éditeurs, le jour même où l’autorité britannique de la concurrence lui avait ordonné de permettre aux éditeurs d’empêcher l’utilisation de leur contenu pour alimenter ses fonctionnalités d’IA.

Le géant américain de la technologie, qui a achevé le déploiement de cette option de désactivation à l’échelle mondiale le 31 août, a refusé de commenter et a renvoyé à son article de blog du 3 juin sur le sujet.

Ses « AI Overviews », ces résumés générés par l’IA qui apparaissent au-dessus des liens hypertextes traditionnels, ont donné lieu à des plaintes auprès de l’autorité européenne de la concurrence de la part d’éditeurs inquiets de la baisse de leur trafic et de leurs revenus.

Le questionnaire de l’UE, envoyé en juillet avec une date limite de réponse fixée au 28 août, demandait aux éditeurs s’ils comptaient recourir à l’option de désactivation et quels étaient les facteurs influençant leur décision.

Le document demandait également aux éditeurs leur avis sur les modifications apportées au champ de recherche de Google annoncées en mai, qui comprenaient le regroupement des « AI Overviews » et du « AI Mode » au sein d’une seule et même « recherche IA ».

Le moteur de recherche le plus populaire au monde a accumulé plus de 10 milliards d’euros d’amendes antitrust infligées par l’UE pour diverses infractions commises au cours de près de deux décennies.