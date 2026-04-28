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Les autorités de régulation indiquent que les règles européennes visant à encadrer les géants de la tech vont désormais cibler les services cloud et l'IA
information fournie par Reuters 28/04/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

L'Union européenne prévoit de recentrer ses règles phares visant à limiter le pouvoir des géants de la tech sur les services de cloud et d'intelligence artificielle, dans le but de promouvoir une concurrence plus équitable après avoir constaté des résultats positifs dans d'autres domaines numériques, ont déclaré les régulateurs européens.

La loi sur les marchés numériques (DMA) de la Commission européenne vise actuellement Alphabet GOOGL.O , Amazon

AMZN.O , Apple AAPL.O , Booking.com BKNG.O , ByteDance, Meta Platforms META.O et Microsoft MSFT.O , imposant des obligations aux « gardiens » afin de les empêcher d'abuser de leur position dominante sur le marché.

La Commission a déclaré que la DMA, entrée en vigueur en mai 2023, a amélioré les conditions pour les entreprises et les utilisateurs.

Ces commentaires figuraient dans un rapport publié mardi, les régulateurs affirmant que la DMA a permis aux utilisateurs de transférer plus facilement leurs données lorsqu’ils changent de services ou d’appareils concurrents, tout en offrant aux fabricants d’appareils une plus grande interopérabilité avec les systèmes d’exploitation des géants de la tech.

« La DMA a été conçue pour être à l'épreuve du temps et s'adapter aux nouveaux défis, par exemple dans les domaines de l'IA et du cloud », a déclaré Teresa Ribera, responsable de la concurrence à l'Union européenne, dans un communiqué.

VISER À RENDRE L'IA ET LES SERVICES CLOUD PLUS ÉQUITABLES

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l'UE, a déclaré que l'objectif était désormais de rendre les services cloud et l'IA « plus équitables et plus ouverts à la concurrence ». Elle examinera si certains services d'IA doivent être désignés comme des services de plateforme de base d'assistants virtuels.

Les régulateurs examinent actuellement si Amazon et Microsoft devraient être considérés comme des « gardiens » pour leurs services de cloud computing au titre de la DMA, et si la législation peut lutter efficacement contre les pratiques anticoncurrentielles dans ce secteur.

Apple a critiqué le rapport, affirmant qu'il ne tenait pas compte de l'impact de la DMA sur la vie privée, la sécurité et l'innovation des utilisateurs.

Elle a déclaré que les risques pour les utilisateurs de l'UE comprenaient une exposition accrue à des contenus préjudiciables via des canaux de distribution alternatifs, une perturbation de l'expérience fluide, le partage de leurs informations hautement sensibles avec des tiers non fiables, et des retards dans l'accès aux dernières fonctionnalités et technologies disponibles partout ailleurs.

La Commission a déclaré qu'elle n'obligerait pas les géants de la tech à rendre leurs réseaux sociaux interopérables malgré les appels de certaines entreprises, mais qu'elle continuerait à surveiller ces services.

« Il n'existe pas de demande claire en faveur de l'interopérabilité entre les réseaux sociaux désignés », a déclaré l'autorité de la concurrence de l'UE.

Elle a ajouté qu'elle n'avait pas l'intention de modifier les critères utilisés pour désigner les entreprises comme « gardiens » au titre de la DMA, ni la liste des obligations et interdictions imposées à ces entreprises, estimant que le cadre existant restait adapté à son objectif.

L'organisation paneuropéenne de défense des consommateurs BEUC a exhorté la Commission à renforcer son action, en particulier dans les nouveaux domaines numériques.

Valeurs associées

ALPHABET-A
349,7800 USD NASDAQ -0,16%
AMAZON.COM
259,7000 USD NASDAQ -0,54%
APPLE
270,7100 USD NASDAQ +1,16%
BOOKING HLDG
173,3800 USD NASDAQ -2,33%
META PLATFORMS
671,3400 USD NASDAQ -1,07%
MICROSOFT
429,2500 USD NASDAQ +1,04%
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