Les autorités de régulation de l'UE ordonnent à Meta d'autoriser les chatbots IA concurrents à accéder librement à WhatsApp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les autorités de la concurrence de l'UE ont ordonné mardi à Meta Platforms META.O d'accorder aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à WhatsApp, tandis qu'elles poursuivent leur enquête afin de déterminer si l'entreprise a abusé de sa position dominante en bloquant l'accès de ses concurrents à l'application de messagerie.

La décision de la Commission européenne de prendre une mesure provisoire à l'encontre de Meta – la première en 17 ans – fait suite à des plaintes déposées par The Interaction Company of California, développeur de l'assistant IA Poke.com, la start-up françaiseAgentik et un concurrent espagnol.

Ces plaintes ont incité la Commission, l'autorité de la concurrence de l'UE, à ouvrir une enquête en décembre dernier. Elle a émis des accusations contre Meta deux mois plus tard, alléguant des violations des règles de la concurrence de l'UE.

« Sur des marchés en évolution rapide, la concurrence peut être perdue bien avant qu’une décision finale ne soit adoptée », a déclaré Teresa Ribera, responsable de la concurrence de l’UE, dans un communiqué.

« Ces mesures provisoires préserveront la concurrence sur le marché en pleine croissance des assistants IA, en préservant un point d’accès clé pour atteindre les consommateurs en Europe – WhatsApp – et en permettant aux entreprises d’IA d’innover, de se développer et d’atteindre leur plein potentiel », a-t-elle ajouté.

Meta a critiqué la décision de la Commission.

« La Commission européenne a décidé qu’OpenAI et certaines des plus grandes entreprises du monde pouvaient utiliser gratuitement le produit WhatsApp Business, qui est payant », a déclaré un porte-parole de Meta dans un e-mail.

« Il s’agit d’une ingérence réglementaire financée par les nombreuses entreprises européennes qui paient. Nous ferons appel. »

En octobre dernier, Meta a interditaux services d’IA concurrents d’accéder à son interface de programmation d’applications WhatsApp for Business, qui permet aux entreprises de connecter leurs systèmes à WhatsApp, tout en exemptant son propre assistant Meta AI. En mars, elle a autorisé les concurrents à revenir sur la plateforme moyennant des frais, une décision qui a suscité l’opposition de la Commission .

En vertu de la mesure provisoire, Meta doit rétablir l'accès de ses concurrents à l'API WhatsApp for Business aux mêmes conditions qu'avant octobre, dans un délai de cinq jours ouvrables.

Meta s'expose à une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial s'il est établi qu'elle a enfreint les règles de la concurrence de l'UE.