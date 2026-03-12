 Aller au contenu principal
Les autorités de régulation américaines autorisent la construction des trains 4 et 5 de Rio Grande LNG
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 21:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte à partir de la première puce) par Curtis Williams

Les autorités de régulation fédérales ont donné jeudi leur accord au développeur de GNL Next Decade pour commencer la construction des trains 4 et 5 de son usine d'exportation de Rio Grande au Texas, selon une déclaration réglementaire.

* L'approbation signifie que Next Decade peut commencer à travailler sur deux unités de production de GNL supplémentaires, appelées trains, qui ajouteront 12 millions de tonnes métriques de capacité d'exportation annuelle ( mtpa) lorsqu'elles seront terminées.

* Next Decade construit déjà trois trains sur le site du Texas qui pourront produire 18 millions de tonnes par an, le premier GNL étant attendu pour l'année prochaine.

* La société a déclaré que le train 4 est soutenu commercialement par des accords de 20 ans avec Abu Dhabi National Oil Company, TotalEnergies TTEF.PA et Saudi Aramco

2223.SE pour 4,6 mtpa.

* Le train 5 est soutenu commercialement par des accords de 20 ans avec JERA, EQT Corp EQT.N et ConocoPhillips COP.N pour 4,5 mtpa.

