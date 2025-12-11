Les autorités de la concurrence de l'UE ont commis une erreur en autorisant l'acquisition de VMware par Broadcom, selon le lobby de l'industrie du cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les régulateurs de la concurrence de l'UE n'ont pas analysé correctement les risques de l'acquisition par Broadcom AVGO.O de la société d'informatique en nuage VMware pour un montant de 69 milliards de dollars avant d'autoriser l'opération, a déclaré Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE) à la deuxième plus haute juridiction européenne.

Le CISPE, qui compte 46 membres en Europe et dont les membres associés sont Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , a contesté en juillet l'approbation de l'opération par la Commission européenne en 2023 devant le Tribunal de première instance basé à Luxembourg.

"La Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'impact de l'opération sur la concurrence sur le marché des logiciels de virtualisation de serveurs", a déclaré la CISPE dans son mémoire du 3 décembre à la Cour, dont Reuters a eu connaissance.

Le document indique que le raisonnement de l'organisme de surveillance de la concurrence de l'UE est erroné et cite les avertissements de clients et d'associations industrielles au sujet de l'opération.

"En n'évaluant pas les effets de l'opération sur le marché des logiciels de virtualisation de serveurs, la Commission a commis une erreur de droit, violant ses obligations en vertu du règlement sur les concentrations et de la jurisprudence", a déclaré la CISPE.

Broadcom a déclaré qu'elle n'était pas du tout d'accord avec les allégations de la CISPE.

Un porte-parole de la Commission a déclaré: "Nous n'avons pas de commentaire particulier à faire. Comme toujours, nous sommes prêts à défendre nos décisions devant les tribunaux."

"Il s'agit d'un manque de surveillance de la part du régulateur, avec des coûts réels pour le secteur européen du cloud et toutes les organisations qui en dépendent", a déclaré le secrétaire général du CISPE, Francisco Mingorance.