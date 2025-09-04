Les autorités de la concurrence de l'UE mettent fin à leur enquête sur l'accord conclu par Universal Music avec Downtown

Les autorités de la concurrence de l'UE ont temporairement interrompu leur enquête sur l'offre d'achat de 775 millions de dollars faite par Virgin Music Group, filiale d'Universal Music Group, sur Downtown Music, en attendant de recevoir les informations demandées, a déclaré la Commission européenne jeudi.

L'autorité européenne chargée de veiller au respect de la concurrence a ouvert une enquête sur l'opération , craignant qu'elle n'entrave la concurrence et n'élimine un concurrent important. Les labels indépendants ont critiqué cette acquisition et ont même demandé qu'elle soit bloquée.

La Commission a déclaré qu'elle avait arrêté l'horloge le 2 septembre.

"L'horloge des enquêtes sur les concentrations peut être suspendue si les parties ne fournissent pas, en temps utile, un élément d'information important que la Commission leur a demandé (pour son évaluation de la concurrence) dans un délai prescrit", a déclaré un porte-parole de la Commission.

Le délai précédent pour une décision de l'UE dans cette affaire était le 10 décembre. Un nouveau délai sera fixé dès que l'enquête reprendra.