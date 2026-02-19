Les autorités danoises retiennent un navire battant pavillon iranien pour des raisons d'immatriculation

Le navire a d'abord navigué sous le pavillon des Comores

Le navire partage son numéro OMI avec le CERUS, navire sanctionné par les États-Unis

Inspection dans l'attente de conditions météorologiques sûres

L'autorité maritime du Danemark a déclaré jeudi qu'elle avait immobilisé un porte-conteneurs battant pavillon iranien ancré dans les eaux du pays nordique au motif qu'il n'était pas correctement immatriculé.

Le navire, qui porte le nom de "Nora" selon les données du LSEG, naviguait initialement sous pavillon comorien, mais les Comores ont informé le Danemark que le navire ne figurait pas dans leur registre, a déclaré l'autorité danoise à Reuters par courrier électronique.

"Le navire est retenu jusqu'à ce que l'État du pavillon puisse démontrer à l'autorité maritime danoise qu'il est enregistré et entièrement certifié", a déclaré l'autorité, ajoutant qu'elle procéderait à une inspection du navire par l'État du port avant qu'il ne puisse être libéré.

"L'inspection sera effectuée lorsque les conditions météorologiques le permettront", a ajouté l'autorité.

Les données de LSEG montrent que le "Nora" est désormais sous pavillon iranien.

Selon la chaîne danoise TV2, qui a été la première à rapporter l'information, le navire a changé de pavillon, passant des Comores à l'Iran, mercredi. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la date du changement.

Selon les données du LSEG, le "Nora" porte le même numéro de l'Organisation maritime internationale (OMI) qu'un navire anciennement nommé CERUS, un porte-conteneurs figurant sur la liste des sanctions du Trésor américain.

Les numéros de l'OMI sont des identifiants permanents des navires qui restent inchangés, indépendamment des changements de nom ou de pavillon.

Le CERUS a été désigné dans le cadre du programme de sanctions contre l'Iran de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) et est lié à Argun Shipping Inc. et Reel Shipping LLC, selon les données du LSEG.

Reuters n'a pas pu joindre Argun ou Reel Shipping pour un commentaire.

Le navire est resté inactif pendant les 25 derniers jours, selon TV2.