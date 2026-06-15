 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les autorités chinoises enjoignent Walmart d'éliminer les risques liés à la sécurité alimentaire
information fournie par Reuters 15/06/2026 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture incluant des informations provenant des médias d'État; paragraphes 1 à 10)

L'autorité chinoise de régulation des marchés a ordonné à la chaîne de supermarchés Sam's Club, filiale de Walmart, de prendre des mesures strictes pour éliminer les risques liés à la sécurité alimentaire tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et pour garantir la sécurité alimentaire du public, a déclaré l'autorité.

Cette mise en garde intervient alors que Sam's Club poursuit son expansion en Chine, où la chaîne a enregistré une croissance à deux chiffres de ses transactions l'année dernière, les nouvelles ouvertures ayant porté à 63 le nombre de ses magasins réservés aux membres à l'échelle nationale, selon son site web.

Cette mesure fait suite à une réunion avec un dirigeant du distributeur américain pour discuter de problèmes de sécurité alimentaire récemment détectés, a déclaré lundi l'Administration d'État pour la régulation du marché dans un communiqué, sans préciser la date de la réunion.

Le bureau de Walmart en Chine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

"Nous rendrons régulièrement compte des progrès réalisés en matière de rectification aux autorités de régulation et nous nous soumettrons de manière proactive à leur supervision", a déclaré Sam's Club dans des excuses, selon un média soutenu par l'État, The Paper.

La chaîne a mis en place un groupe de travail spécial dirigé par la direction pour remédier à la situation, ainsi que des inspections de la chaîne d'approvisionnement, tout en s'engageant à respecter strictement les règles et à assurer un contrôle optimal de la qualité des produits, a-t-elle ajouté.

Valeurs associées

WALMART
121,0400 USD NASDAQ +0,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 15.06.2026 08:17 

    * SECTEUR DU VOYAGE - Les actions des entreprises liées à l'industrie du voyage, telles que les compagnies aériennes, seront très surveillées à l'ouverture alors que l'accord annoncé entre les États-Unis et l'Iran fait baisser les prix du pétrole, ce qui devrait ... Lire la suite

  • Le ministre de la Justice Gérald Darmanin et le Premier ministre Sébastien Lecornu à la sortie du Conseil des ministres le 10 juin 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
    Affaire Lyhanna: Lecornu-Darmanin, duo à l'épreuve de la crise
    information fournie par AFP 15.06.2026 08:15 

    Sur l'affaire Lyhanna comme depuis son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu brille par sa discrétion. Une posture qui tranche avec celle de son ami et omniprésent garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui concentre l'attention et les appels à la démission. Différence ... Lire la suite

  • REXEL : L'indécision domine
    REXEL : L'indécision domine
    information fournie par TEC 15.06.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    SCHNEIDER ELECTRIC SA : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 15.06.2026 08:15 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,56 -6,25%
CAC 40
8 350,87 0,00%
Or
4 305,17 +2,03%
SPACEX
160,95 +19,22%
TOTALENERGIES
76,38 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank