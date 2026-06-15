Les autorités chinoises enjoignent Walmart d'éliminer les risques liés à la sécurité alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture incluant des informations provenant des médias d'État; paragraphes 1 à 10)

L'autorité chinoise de régulation des marchés a ordonné à la chaîne de supermarchés Sam's Club, filiale de Walmart, de prendre des mesures strictes pour éliminer les risques liés à la sécurité alimentaire tout au long de sa chaîne d'approvisionnement et pour garantir la sécurité alimentaire du public, a déclaré l'autorité.

Cette mise en garde intervient alors que Sam's Club poursuit son expansion en Chine, où la chaîne a enregistré une croissance à deux chiffres de ses transactions l'année dernière, les nouvelles ouvertures ayant porté à 63 le nombre de ses magasins réservés aux membres à l'échelle nationale, selon son site web.

Cette mesure fait suite à une réunion avec un dirigeant du distributeur américain pour discuter de problèmes de sécurité alimentaire récemment détectés, a déclaré lundi l'Administration d'État pour la régulation du marché dans un communiqué, sans préciser la date de la réunion.

Le bureau de Walmart en Chine n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

"Nous rendrons régulièrement compte des progrès réalisés en matière de rectification aux autorités de régulation et nous nous soumettrons de manière proactive à leur supervision", a déclaré Sam's Club dans des excuses, selon un média soutenu par l'État, The Paper.

La chaîne a mis en place un groupe de travail spécial dirigé par la direction pour remédier à la situation, ainsi que des inspections de la chaîne d'approvisionnement, tout en s'engageant à respecter strictement les règles et à assurer un contrôle optimal de la qualité des produits, a-t-elle ajouté.