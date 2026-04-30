Les autorités brésiliennes poursuivent Cargill et JBS pour des violations des droits du travail dans leurs chaînes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 29 avril pour ajouter la déclaration de JBS au quatrième point)

Les procureurs du travail brésiliens ont engagé des poursuites contre cinq entreprises pour des abus en matière de travail dans leurs chaînes d'approvisionnement, parmi lesquelles figurent le négociant en céréales Cargill et le transformateur de viande JBS

JBS.N , ont-ils indiqué mercredi dans un communiqué.

* Les procureurs demandent au tribunal d'ordonner à JBS de verser environ 119 millions de reais (23,78 millions de dollars) à titre de dommages-intérêts dans une affaire dans l'État du Pará, où des travailleurs ont été découverts dans des conditions « proches de l'esclavage » au sein de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

* Cargill est poursuivie pour 109 millions de reais pour « violations graves des droits de l’homme » dans sa chaîne d’approvisionnement en soja dans l’État de Rondônia.

* Ces poursuites découlent d’un projet lancé en 2020 visant à tracer les chaînes d’approvisionnement afin de lutter contre la traite des êtres humains et les graves abus en matière de travail.

* JBS n'a pas encore reçu notification de la plainte, a déclaré l'entreprise dans un communiqué, ajoutant qu'elle suivait des « procédures rigoureuses » concernant ses achats et le suivi de son bétail.

* Cargilln'a pas répondu à une demande de commentaires.

* Les procureurs ont également signé des accords avec neuf entreprises qui se sont engagées à améliorer le suivi des abus en matière de travail au sein de leurs chaînes d'approvisionnement.

(1 $ = 5,0048 reais)