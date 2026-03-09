Les Australiens se tournent vers les VPN et découvrent que les sites pornographiques sont bloqués en raison de l'entrée en vigueur des restrictions d'âge en ligne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Australie impose des restrictions de contenu aux sites web et aux boutiques d'applications

* Les VPN gratuits figurent parmi les applications pour smartphones les plus populaires

* Le propriétaire de Pornhub, Aylo, bloque certains sites web en Australie

(Reformule et enrichit avec des citations de l'organisme eSafety et d'un groupe de défense) par Byron Kaye

Les Australiens ont téléchargé en masse des réseaux privés virtuels (VPN), tandis que l'un des plus grands distributeurs de pornographie au monde a déclaré qu'il bloquait les utilisateurs, alors que le pays a mis en place de vastes restrictions d'âge en ligne lundi.

En décembre dernier, l'Australie est devenue le premier pays à interdire à l'échelle nationale aux adolescents d'utiliser les médias sociaux. Une loi distincte exige désormais que les services de chatbot alimentés par l'IA empêchent les mineurs d'accéder à certains contenus - notamment la pornographie, la violence extrême, l'automutilation et les contenus liés aux troubles alimentaires - sous peine d'amendes pouvant atteindre 49,5 millions de dollars australiens (34,5 millions de dollars (US).

Le pays a également rejoint la Grande-Bretagne, la France et des dizaines d'États américains qui exigent que les sites web qui diffusent de la pornographie vérifient que les utilisateurs ont plus de 18 ans. Les magasins d'applications doivent également vérifier l'âge des utilisateurs avant d'autoriser le téléchargement de logiciels étiquetés "18+".

La commissaire à l'e-sécurité, Julie Inman Grant, a déclaré que ces mesures visaient à offrir aux enfants la même protection en ligne que celle attendue hors ligne.

"Aujourd'hui, un enfant ne peut pas entrer dans un bar et commander un verre, il ne peut pas se promener dans un club de strip-tease ou flâner dans une boutique pour adultes ou s'asseoir à une table de blackjack dans un casino", a-t-elle déclaré à l'Australian Broadcasting Corp.

"Cela permet d'appliquer au monde numérique les mesures de protection que nous avons mises en place pour les enfants

Trois des 15 applications gratuites pour smartphone les plus téléchargées lundi étaient des VPN, selon un tableau publié par le fabricant de l'iPhone Apple AAPL.O . Le VPN le plus téléchargé, appelé VPN - Super Unlimited Proxy, s'est classé devant toutes les plateformes de médias sociaux, selon le tableau.

VPN - Super Unlimited Proxy n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Tous les appareils connectés à l'internet portent un code individuel qui révèle leur emplacement, et les VPN cachent l'emplacement de l'utilisateur en attribuant un nouveau code à l'appareil.

La société canadienne Aylo, propriétaire d'un vaste réseau de sites pornographiques, a bloqué l'accès des Australiens aux plateformes RedTube et YouPorn, tout en présentant une version de Pornhub sans contenu explicite.

Tous les sites web affichaient une bannière indiquant qu'ils "n'acceptent pas actuellement de nouveaux enregistrements de compte dans votre région".

Aylo n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Le Sydney Morning Herald a cité un porte-parole d'Aylo qui a déclaré que les utilisateurs australiens de l'entreprise seraient "présentés avec une expérience sûre pour le travail lorsqu'ils consultent nos plateformes".

Tom Sulston, vice-président du groupe de défense Digital Rights Watch, a déclaré qu'il n'était pas surprenant que les gens se tournent vers les VPN.

"J'espère qu'ils découvriront non seulement que cela fonctionne pour regarder des sites Internet plus épicés, mais aussi que c'est une bonne idée d'utiliser des VPN lorsque vous naviguez sur Internet, parce qu'ils offrent une certaine protection de la vie privée."

(1 $ = 1,4351 dollar australien)