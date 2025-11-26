Les attentes élevées en matière de réduction des taux d'intérêt de la Fed stimulent les actions, la livre sterling volatile à la suite de la surprise budgétaire

(Mise à jour avec l'ouverture du marché américain) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont progressé pour la quatrième journée consécutive mercredi, les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale étant restées intactes, tandis que la livre sterling a été ébranlée par la publication par inadvertance de nouvelles prévisions par l'organisme de surveillance budgétaire britannique avant la publication du budget du Royaume-Uni.

A Wall Street, les actions américaines étaient en hausse au début des échanges, menées par les gains de Nvidia NVDA.O , le poids lourd de l'intelligence artificielle ayant rebondi après une chute de 2,6% lors de la séance précédente et des baisses dans trois des quatre dernières séances.

Les actions se sont redressées depuis vendredi, lorsque les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en décembre par la Réserve fédérale ont augmenté après que le Président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt peuvent baisser à court terme, même si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts d'emprunt devraient rester stables pour l'instant.

Ces attentes ont été renforcées par les commentaires de Mary Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, en faveur d'une réduction en décembre.

Les données économiques de mercredi ont montré que les demandes initiales hebdomadaires de chômage ont chuté de 6 000 à 216 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine terminée le 22 novembre, le niveau le plus bas depuis avril et en dessous de l'estimation de 225 000 des économistes interrogés par Reuters.

"L'économie ne glisse pas vers la récession, mais elle est suffisamment faible pour permettre à la Fed de procéder à une nouvelle réduction. Le nombre de chômeurs reste élevé, ce qui donne à la Fed une marge de manœuvre pour procéder à une nouvelle réduction", a déclaré Kim Forrest, directeur des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 236,67 points, soit 0,50%, à 47 349,12, le S&P 500 .SPX a gagné 35,19 points, soit 0,52%, à 6 801,07 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 128,11 points, soit 0,56%, à 23 154,97.

Les attentes pour une réduction de 25 points de base de la part de la Fed s'élèvent à 82,9%, selon l'outil FedWatch du CME , en légère baisse par rapport aux 85,2% de la session précédente, mais bien au-dessus des 30,1% d'il y a une semaine.

Les marchés américains seront fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et auront une session abrégée vendredi.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 7,76 points, soit 0,78%, pour atteindre 998,82 et était en passe de réaliser sa quatrième séance de hausse consécutive, sa plus longue série en un mois. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,97% et était en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne en deux semaines.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,2% à 99,65, avec l'euro EUR= en hausse de 0,17% à 1,159 $.

La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,43% à 1,3223 $. La devise a oscillé entre un gain de 0,5 % et une baisse de 0,11 % au cours de la journée dans le sillage de la confusion du budget britannique lorsque les perspectives économiques et fiscales de l'Office for Budget Responsibility ont été publiées prématurément .

La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a ensuite annoncé un budget de forte hausse des impôts qui prélèvera davantage d'argent sur les travailleurs, les personnes épargnant pour leur retraite et les investisseurs, afin de se donner une plus grande marge de manœuvre pour atteindre ses objectifs en matière de réduction du déficit.

Les rendements des gilts à dix ans GB10YT=RR ont baissé de 7,1 points de base à 4,424%.

Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,27% par rapport au billet vert à 156,48 pour un dollar, alors que des sources ont déclaré à Reuters que la Banque du Japon préparait les marchés à une éventuelle hausse des taux d'intérêt dès le mois prochain, car elle pourrait devoir adopter une trajectoire de hausse des taux plus régulière pour modifier la trajectoire de la monnaie.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,5 point de base à 4,017% après quatre sessions de baisse suite à des données qui ont montré que les nouvelles commandes pour les principaux biens d'équipement manufacturés américains ont augmenté en septembre et que les expéditions de ces biens ont augmenté de manière solide. Les données ont été retardées en raison de la fermeture prolongée du gouvernement.