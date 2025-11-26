Les attentes accrues en matière de réduction des taux de la Fed stimulent les actions, tandis que la livre sterling est instable à la suite de la surprise budgétaire britannique

Les actions mondiales ont progressé pour la quatrième journée consécutive mercredi, les attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale américaine restant intactes, tandis que la livre sterling a été secouée par la publication par inadvertance de nouvelles prévisions par l'organisme de surveillance budgétaire britannique avant la publication du budget britannique. A Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, tirées par les gains du secteur technologique .SPLRCT qui a gagné près de 1,5% en partie grâce à un bond de près de 7% de Dell Technologies DELL.N après ses résultats trimestriels et ses perspectives. Les actions se sont redressées depuis vendredi, lorsque les attentes d'une réduction des taux d'intérêt en décembre par la Réserve fédérale ont augmenté après que le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les taux d'intérêt peuvent baisser à court terme, même si d'autres décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts d'emprunt devraient rester stables pour l'instant. Ces attentes ont été renforcées par les commentaires de Mary Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, en faveur d'une baisse en décembre. Les données économiques de mercredi ont montré que les demandes initiales hebdomadaires de chômage ont chuté de 6.000 à 216.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine terminée le 22 novembre, le niveau le plus bas depuis avril et en dessous de l'estimation de 225.000 des économistes interrogés par Reuters. "L'économie ne glisse pas vers la récession, mais elle est suffisamment faible pour permettre à la Fed de procéder à une nouvelle réduction. Le nombre de chômeurs reste élevé, ce qui donne à la Fed une marge de manœuvre pour procéder à une nouvelle réduction", a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 423,32 points, soit 0,90%, à 47 535,77, le S&P 500 .SPX a augmenté de 62,31 points, soit 0,92%, à 6 828,06 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 237,69 points, soit 1,03%, à 23 262,34. Les attentes pour une réduction de 25 points de base de la Fed se situent à 84,9%, selon l'outil FedWatch du CME , en légère baisse par rapport aux 85,2% de la session précédente, mais bien au-dessus des 30,1% d'il y a une semaine. Les marchés américains seront fermés jeudi pour la fête de Thanksgiving et auront une session abrégée vendredi. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a bondi de 10,93 points, soit 1,10%, à 1 001,99, et était en passe de réaliser sa quatrième séance consécutive de gains, sa plus longue série en un mois. L'indice MSCI a gagné 3,4 % en quatre jours, ce qui représente sa plus forte progression en quatre jours depuis la mi-mai. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 1,09%, enregistrant ainsi sa plus forte hausse quotidienne en deux semaines. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a baissé de 0,26% à 99,60, avec l'euro EUR= en hausse de 0,21% à 1,1593 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,51% à 1,3232 $. La devise a oscillé entre un gain de 0,54% et une baisse de 0,34% au cours de la journée dans le sillage de la confusion budgétaire britannique lorsque les perspectives économiques et fiscales de l'Office for Budget Responsibility ont été publiées en avance . La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a ensuite annoncé un budget de forte hausse des impôts qui prélèvera davantage d'argent sur les travailleurs, les personnes épargnant pour leur retraite et les investisseurs, afin de se donner une plus grande marge de manœuvre pour atteindre ses objectifs en matière de réduction des déficits. Les rendements des gilts à dix ans GB10YT=RR ont baissé de 7 points de base à 4,426%. Le yen japonais JPY= s'est affaibli de 0,25% par rapport au billet vert à 156,47 pour un dollar, alors que des sources ont déclaré à Reuters que la Banque du Japon préparait les marchés à une éventuelle hausse des taux d'intérêt dès le mois prochain, car il faudrait peut-être une hausse plus régulière des taux pour modifier la trajectoire de la monnaie. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a perdu 0,4 point de base à 3,998%.