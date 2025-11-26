 Aller au contenu principal
Les attentes accrues en matière de réduction des taux de la Fed stimulent les actions, tandis que la livre sterling est instable à la suite de la surprise budgétaire britannique
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 21:02

Les actions mondiales ont
progressé pour la quatrième journée consécutive mercredi, les
attentes d'une réduction des taux de la Réserve fédérale
américaine restant intactes, tandis que la livre sterling a été
secouée par la publication par inadvertance de nouvelles
prévisions par l'organisme de surveillance budgétaire
britannique  avant la publication du budget britannique.
A Wall Street, les actions américaines étaient en hausse, tirées
par les gains du secteur technologique  .SPLRCT  qui a gagné
près de 1,5% en partie grâce à un bond de près de 7% de Dell
Technologies  DELL.N  après ses résultats trimestriels  et
ses perspectives. 
Les actions se sont redressées depuis vendredi, lorsque les
attentes d'une réduction des taux d'intérêt en décembre par la
Réserve fédérale ont augmenté après que le président de la Fed
de New York, John Williams, a déclaré que  les taux
d'intérêt peuvent baisser à court terme, même si d'autres
décideurs politiques ont insisté sur le fait que les coûts
d'emprunt devraient rester stables pour l'instant. 
Ces attentes ont été renforcées par les commentaires de Mary
Daly , présidente de la Banque fédérale de réserve de San
Francisco, et de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, en
faveur  d'une baisse en décembre.
Les données économiques de mercredi ont montré que les demandes
initiales hebdomadaires de chômage ont chuté de 6.000 à 216.000
en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine
terminée le 22 novembre, le niveau le plus bas depuis avril et
en dessous de l'estimation de 225.000 des économistes interrogés
par Reuters.
    "L'économie ne glisse pas vers la récession, mais elle est
suffisamment faible pour permettre à la Fed de procéder à une
nouvelle réduction. Le nombre de chômeurs reste élevé, ce qui
donne à la Fed une marge de manœuvre pour procéder à une
nouvelle réduction", a déclaré Kim Forrest, directrice des
investissements chez Bokeh Capital Partners.
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a augmenté de 423,32
points, soit 0,90%, à 47 535,77, le S&P 500  .SPX  a augmenté de
62,31 points, soit 0,92%, à 6 828,06 et le Nasdaq Composite
 .IXIC  a augmenté de 237,69 points, soit 1,03%, à 23 262,34.
Les attentes pour une réduction de 25 points de base de la Fed
se situent à 84,9%, selon l'outil FedWatch du CME , en
légère baisse par rapport aux 85,2% de la session précédente,
mais bien au-dessus des 30,1% d'il y a une semaine.
    Les marchés américains seront fermés jeudi pour la fête de
Thanksgiving et auront une session abrégée vendredi.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a bondi
de 10,93 points, soit 1,10%, à 1 001,99, et était en passe de
réaliser sa quatrième séance consécutive de gains, sa plus
longue série en un mois. L'indice MSCI a gagné 3,4 % en quatre
jours, ce qui représente sa plus forte progression en quatre
jours depuis la mi-mai.
L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse de
 1,09%, enregistrant ainsi sa plus forte hausse
quotidienne en deux semaines.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises, a baissé de 0,26% à 99,60, avec
l'euro  EUR=  en hausse de 0,21% à 1,1593 $.
La livre sterling  GBP=  s'est renforcée de 0,51% à 1,3232 $. La
devise a oscillé  entre un gain de 0,54% et une baisse de
0,34% au cours de la journée dans le sillage de la confusion
budgétaire britannique lorsque les perspectives économiques et
fiscales de l'Office for Budget Responsibility ont été publiées
en avance .
La ministre britannique des finances, Rachel Reeves, a ensuite
annoncé  un budget de forte hausse des impôts qui
prélèvera davantage d'argent sur les travailleurs, les personnes
épargnant pour leur retraite et les investisseurs, afin de se
donner une plus grande marge de manœuvre pour atteindre ses
objectifs en matière de réduction des déficits.
    Les rendements des gilts à dix ans  GB10YT=RR  ont baissé de
7 points de base à 4,426%.
Le yen japonais  JPY=  s'est affaibli de 0,25% par rapport au
billet vert  à 156,47 pour un dollar, alors que des
sources ont déclaré à Reuters  que la Banque du Japon
préparait les marchés à une éventuelle hausse des taux d'intérêt
dès le mois prochain, car il faudrait peut-être une hausse plus
régulière des taux pour modifier la trajectoire de la monnaie.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a perdu 0,4 point de base à 3,998%.

Valeurs associées

DELL TECH RG-C
134,320 USD NYSE +6,68%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
47 507,06 Pts Index Ex +0,84%
EUR/USD SPOT
1,1597 USD Six - Forex 1 +0,22%
GBP/USD SPOT
1,3237 Six - Forex 1 +0,54%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 258,97 Pts Index Ex +1,01%
Or
4 164,44 USD Six - Forex 1 +0,80%
Pétrole Brent
63,10 USD Ice Europ +0,73%
Pétrole WTI
58,66 USD Ice Europ +0,95%
S&P 500
6 826,21 Pts CBOE +0,89%
S&P 500 INDEX
6 826,24 Pts CBOE +0,89%
STOXX Europe 600
574,21 Pts DJ STOXX +1,09%
USA BENCHMARK 10A
4,015 Rates -0,82%
USD/JPY SPOT
156,4150 Six - Forex 1 +0,24%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
