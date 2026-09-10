Les attaques russes contre la ville ukrainienne de Dnipro ont touché une entreprise appartenant à Bunge, selon le maire

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Les attaques russes contre la ville de Dnipro, dans le sud-est de l'Ukraine, ont touché une entreprise appartenant au géant mondial de l'agroalimentaire Bunge BG.N , a déclaré jeudi le maire Borys Filatov.

Le gouverneur régional Oleksandr Hanzha avait indiqué plus tôt que deux personnes avaient été tuées et cinq autres blessées lors de ces attaques qui ont endommagé une entreprise agroalimentaire de la ville.