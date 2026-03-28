Les astronautes de la mission Artemis de la Nasa entament les derniers préparatifs en vue de leur mission sur la Lune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Artemis II est un test critique du programme lunaire de la Nasa

* L'équipage comprend les premiers astronautes noirs, femmes et non-américains à s'approcher de la Lune

* La mission permet de tester les systèmes et les performances du vaisseau spatial Orion

(Ajout de l'arrivée des astronautes en Floride, d'une citation d'un astronaute, des paragraphes 1 à 5) par Joey Roulette

Les quatre astronautes sélectionnés pour la mission Artemis II de la Nasa sont arrivés en Floride vendredi, entrant ainsi dans la phase finale des préparatifs du premier voyage en équipage vers la Lune depuis plus de cinquante ans.

Les astronautes de la Nasa Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, ainsi que l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne Jeremy Hansen, sont descendus des jets Northrop T-38 qui les ont transportés de Houston, au Texas, au Centre spatial Kennedy de la Nasa, où ils pourraient s'envoler vers l'espace dès le 1er avril à bord de l'imposant système de lancement spatial de la Nasa (SLS).

Ils prendront place à l'intérieur d'une capsule d'équipage Orion, conçue pour transporter des êtres humains dans l'espace lointain. La mission, d'une durée d'environ 10 jours, permettra à l'équipage d'effectuer un aller-retour à grande vitesse autour de la Lune.

"La nation et le monde entier attendent depuis longtemps que cela se reproduise ", a déclaré Wiseman, le commandant de la mission, aux journalistes après l'atterrissage au Centre spatial Kennedy, ajoutant que lui et ses coéquipiers "sont vraiment excités à l'idée d'aller faire cela."

"Cela a été beaucoup de travail. C'est un grand voyage, et c'est formidable d'être ici, dans l'air chaud de la Floride."

Artemis II sera la première mission avec équipage du programme Artemis de la Nasa, qui a coûté plusieurs milliards de dollars. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une tentative d'alunissage, les astronautes seront envoyés plus loin de la Terre que lors de tout autre vol spatial habité, ce qui permettra de tester les systèmes de survie, la navigation, les communications et les performances du bouclier thermique du vaisseau spatial Orion.

Boeing BA.N est le maître d'œuvre de l'étage central du SLS, Northrop Grumman NOC.N construit les boosters à carburant solide de la fusée et Lockheed Martin LMT.N produit le vaisseau spatial Orion.

L'équipage a passé plus de deux ans à s'entraîner pour la mission depuis qu'il a été nommé en 2023. Depuis le 18 mars, ils sont en quarantaine pré-vol au Centre spatial Johnson de la Nasa à Houston et devraient s'installer dans les quartiers des astronautes de la Nasa en Floride avant le lancement.

Glover, le pilote de la mission, deviendra le premier astronaute noir à se rendre à proximité de la Lune. Koch sera la première femme à le faire, tandis que Hansen sera le premier astronaute non américain à dépasser l'orbite terrestre basse.

Tous les membres de l'équipage, à l'exception de Hansen, sont déjà allés dans l'espace. Wiseman, le commandant de la mission, a déclaré aux journalistes l'année dernière que l'équipage était prêt à faire face à toutes les éventualités.

"Lorsque nous quitterons la planète, nous pourrons rentrer directement à la maison, nous pourrons passer trois ou quatre jours autour de la Terre, nous pourrons aller sur la Lune - c'est là que nous voulons aller.", a déclaré Wiseman. "Mais il s'agit d'une mission d'essai, et nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios."

UN ÉQUIPAGE EXPÉRIMENTÉ

Wiseman, âgé de 50 ans, a passé 165 jours à bord de la Station spatiale internationale lors d'une mission lancée en 2014 à bord d'un vaisseau spatial russe Soyouz. Ancien pilote d'essai de la marine américaine, il a ensuite occupé le poste de chef astronaute de la Nasa avant d'être sélectionné pour commander Artemis II.

Glover, 49 ans, a passé 168 jours dans l'espace à partir de 2020 en tant que pilote de la mission Crew-1 de la Nasa , la première mission opérationnelle de l'ISS utilisant la capsule Crew Dragon de SpaceX. Avant de rejoindre la Nasa, il a piloté plus de 40 avions au cours d'une carrière dans la marine américaine qui comprenait des déploiements au combat et des fonctions de pilote d'essai.

Koch, 47 ans, a établi en 2019 un record pour le plus long vol spatial continu effectué par une femme, en passant 328 jours à bord de l'ISS. Ingénieure électricienne et physicienne de formation, elle a travaillé auparavant comme ingénieure à la Nasa et a mené des expéditions de recherche prolongées en Antarctique.

Cette mission marquera le premier vol spatial de Hansen, 50 ans, qui a été sélectionné comme astronaute canadien en 2009. Son siège reflète le partenariat de longue date entre les États-Unis et le Canada dans le domaine des vols habités, notamment la contribution du Canada à la robotique utilisée à bord de l'ISS.

La Nasa prévoit d'autres missions Artemis dans les années à venir, en vue d'une présence humaine durable sur la Lune et de futures missions en équipage vers Mars.