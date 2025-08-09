Les astronautes de l'équipage 10 de la NASA quittent la station spatiale après une mission de cinq mois

(Ajoute les détails de l'équipage et de la mission, corrige le chiffre dans l'identifiant du média)

Quatre astronautes de la mission Crew-10 de la NASA ont quitté la Station spatiale internationale vendredi à bord d'une capsule Dragon de SpaceX, en vue d'un amerrissage au large de la côte ouest des États-Unis samedi matin, après une mission de rotation de l'équipage de cinq mois dans le laboratoire orbital.

Les astronautes américains Nichole Ayers et Anne McClain, la commandante de l'équipage 10, sont montés à bord de la capsule Dragon en forme de boule de gomme vendredi après-midi, en compagnie de l'astronaute japonais Takuya Onishi et du cosmonaute russe Kirill Peskov, avant un voyage de 17 heures et demie pour revenir sur Terre jusqu'à un site d'amerrissage au large de la côte californienne.

L'équipage de quatre personnes a été lancé vers l'ISS le 14 mars dans le cadre d'une mission de routine visant à remplacer l'équipage Crew-9, qui comprenait les astronautes de la NASA Butch Wilmore et Suni Williams, le couple d'astronautes laissé sur la station par la capsule Starliner de Boeing.

Cinq mois après la fin de la mission Starliner, Butch Wilmore a pris sa retraite de la NASA après une carrière de 25 ans au cours de laquelle il a piloté quatre engins spatiaux différents et passé 464 jours dans l'espace. Wilmore était un conseiller technique clé du programme Starliner de Boeing

BA.N , au même titre que Williams, qui fait toujours partie du corps des astronautes de la NASA.

Les quatre astronautes à bord de la capsule Crew-10 devraient s'abîmer dans l'océan Pacifique à 11 h 33 ET (1533 GMT) samedi.

La NASA a déclaré qu'ils reviendraient sur Terre avec des "recherches importantes et urgentes" menées dans l'environnement de microgravité de l'ISS au cours de cette mission de 146 jours. Les astronautes avaient plus de 200 expériences scientifiques à réaliser.