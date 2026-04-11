Les astronautes d'Artemis II sont de retour sur Terre après leur voyage autour de la Lune

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Quatre astronautes ont volé plus loin de la Terre que quiconque auparavant

* La mission de 10 jours a marqué le premier voyage humain sur la Lune en un demi-siècle

* La rentrée atmosphérique a constitué une épreuve cruciale pour le bouclier thermique de la capsule

* L'amerrissage a été qualifié de parfait

(Ajout d'un commentateur de la NASA, d'un commentaire du commandant de la mission, de l'audience de YouTube, de détails sur la récupération, des paragraphes 2, 4, 6-7, 11-12, 23, 26-29) par Joey Roulette et Steve Gorman

La capsule Artemis II et ses quatre membres d'équipage ont traversé l'atmosphère terrestre et ont amerri en toute sécurité dans l'océan Pacifique vendredi, après près de 10 jours dans l'espace, mettant un terme au premier voyage humain sur la Lune depuis plus d'un demi-siècle.

La capsule Orion de la National Aeronautics and Space Administration (NASA), en forme de goutte d'eau et baptisée Integrity, est descendue en douceur en parachute dans des eaux calmes au large de la côte sud de la Californie peu après 17 heures, concluant ainsi une mission qui a emmené les astronautes plus loin dans l'espace que quiconque auparavant.

Le vol Artemis II, qui a parcouru un total de 694 392 miles (1 117 515 km) sur deux orbites terrestres et un survol lunaire spectaculaire à quelque 252 000 miles de distance, était le premier vol d'essai avec équipage d'une série de missions Artemis visant à ramener des astronautes sur la surface lunaire à partir de 2028.

L'amerrissage, environ deux heures avant le coucher du soleil, a été retransmis en direct par vidéo sur le site web de la NASA. « Un amerrissage parfait pour Integrity et ses quatre astronautes », a déclaré Rob Navias, commentateur de la NASA, quelques instants après l'amerrissage.

Des équipes de récupération se tenaient prêtes à sécuriser la capsule flottante et à récupérer l'équipage - les astronautes américains Reid Wiseman, 50 ans, Victor Glover, 49 ans, et Christina Koch, 47 ans, ainsi que l'astronaute canadien Jeremy Hansen, 50 ans.

"Nous avons eu une belle vue de la lune par le hublot 2 - elle semble un peu plus petite qu'hier", a déclaré Wiseman, commandant de la mission, par radio au centre de contrôle de Houston quelques minutes avant que l'équipage ne plonge dans l'atmosphère terrestre.

le centre de contrôle de la mission a répondu: "Je suppose que nous devrons revenir en arrière".

Le retour de l'équipage a permis de franchir un dernier obstacle critique pour le vaisseau spatial Orion LMT.N , construit par Lockheed Martin, en prouvant qu'il résisterait aux forces extrêmes d'une rentrée dans l'atmosphère à partir d'une trajectoire de retour sur la Lune.

Cela a fait suite à une plongée ardente et angoissante de 13 minutes à travers l'atmosphère terrestre, générant une chaleur de friction qui a fait grimper la température à l'extérieur de la capsule à quelque 5 000 degrés Fahrenheit (2 760 degrés Celsius).

Au plus fort de la phase de rentrée, comme prévu, la chaleur intense et la compression de l'air ont formé une gaine incandescente de gaz ionisé, ou plasma, qui a englouti la capsule, coupant les communications radio avec l'équipage pendant plusieurs minutes.

La tension s'est relâchée lorsque le contact a été rétabli et que deux parachutes ont été vus se déployer du nez de la capsule en chute libre, ralentissant sa descente à environ 15 mph (25 km/h) avant qu'Orion n'amerrisse doucement.

Les équipes de la NASA et de la marine américaine devaient mettre environ une heure pour sécuriser la capsule flottante, aider les quatre astronautes à sortir du véhicule, les hisser dans des hélicoptères en vol stationnaire et les emmener sur un navire de la marine à proximité, l'USS John P. Murtha, pour y subir un premier examen médical.

L'équipage devait passer la nuit à bord du navire et être transporté par avion samedi jusqu'à Houston, où il retrouverait sa famille.

UN TREMPLIN VERS MARS

Le quatuor a décollé de Cap Canaveral, en Floride, le 1er avril, placé sur une orbite terrestre initiale par la fusée géante Space Launch System de la NASA, avant de poursuivre son voyage vers la face cachée de la Lune.

Ils sont ainsi devenus les premiers astronautes à voler à proximité du seul satellite naturel de la Terre depuis le programme Apollo des années 1960 et 1970. Glover, Koch et Hansen sont également entrés dans l'histoire en devenant respectivement le premier astronaute noir, la première femme et le premier citoyen non américain à participer à une mission lunaire.

Au plus fort du vol, les astronautes d'Artemis ont atteint un point situé à 252 756 miles de la Terre, dépassant le précédent record d'environ 248 000 miles établi en 1970 par l'équipage d'Apollo 13.

Ce voyage, qui fait suite au vol d'essai sans équipage Artemis I autour de la lune par le vaisseau spatial Orion en 2022, constitue une répétition générale cruciale en vue d'une tentative prévue plus tard dans la décennie pour faire atterrir des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois depuis Apollo 17 à la fin de l'année 1972.

L'objectif ultime du programme Artemis est d'établir une présence à long terme sur la Lune, qui servira de tremplin à une éventuelle exploration humaine de Mars.

Dans un parallèle historique avec l'époque de la guerre froide d'Apollo, la mission Artemis II s'est déroulée dans un contexte de troubles politiques et sociaux, y compris un conflit militaire américain qui s'est avéré impopulaire dans le pays.

FASCINATION DU PUBLIC

Pour une grande partie du public mondial captivé par la dernière mission lunaire, cela a réaffirmé les réalisations de la science et de la technologie à une époque où les grandes entreprises technologiques sont devenues largement décriées, voire craintes.

Plus de 3 millions de téléspectateurs ont regardé l'amerrissage sur la chaîne YouTube de la NASA, selon le service de diffusion en continu.

Le retour sur Terre a permis au vaisseau spatial Orion de subir un test critique de son bouclier thermique, qui a subi un niveau inattendu de brûlures et de contraintes lors de la rentrée dans l'atmosphère au cours du vol d'essai de 2022. En conséquence, les ingénieurs de la NASA ont modifié la trajectoire de descente d'Artemis II afin de réduire l'accumulation de chaleur et de diminuer les risques pour la capsule et son équipage.

Le lancement réussi de la semaine dernière a constitué une étape majeure pour la fusée SLS, donnant à ses principaux contractants, Boeing BA.N et Northrop Grumman NOC.N , la validation tant attendue que le système de lancement, en développement depuis plus d'une décennie, était prêt à emmener des humains dans l'espace en toute sécurité.

Les ambitions lunaires renouvelées de la NASA ont toutefois été assombries ces derniers mois par des réductions d'effectifs dans le cadre des efforts de réduction des effectifs fédéraux de l'administration Trump, qui ont réduit le personnel de l'agence spatiale de 20 %.

Le programme Artemis, nommé d'après la sœur jumelle d'Apollo, représente un tournant majeur pour la NASA, réorientant son programme de vols habités au-delà de l'orbite terrestre basse après des décennies axées sur les navettes spatiales et la Station spatiale internationale.

Par rapport à Apollo, né de la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide, la NASA a caractérisé Artemis comme un effort plus large et plus coopératif, tout en espérant retourner sur la Lune avant la Chine, qui vise un atterrissage en équipage en 2030.

Le programme lunaire américain a fait appel à des partenaires commerciaux tels que SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos, qui construisent les atterrisseurs lunaires du programme, ainsi qu'aux agences spatiales de l'Europe, du Canada et du Japon.