 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 007,00
+0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les assureurs santé bondissent après des informations selon lesquelles Trump envisage de prolonger les subventions de l'ACA
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste, mise à jour des actions)

Les actions des assureurs santé américains ont bondi lundi à la suite d'un rapport des médias selon lequel la Maison Blanche se préparait à dévoiler un cadre politique qui prolongerait les subventions aux primes de l'Affordable Care Act - également connu sous le nom d'Obamacare - pour deux ans et ajouterait de nouvelles limites d'éligibilité.

Les actions de Centene CNC.N ont bondi d'environ 7 % et Molina Healthcare MOH.N a gagné environ 4 %, tandis qu'Elevance Health ELV.N a grimpé de plus de 2 % dans les premiers échanges.

"Je pense qu'il s'agit d'un rallye de soulagement car le sort des subventions de l'ACA a été fortement remis en question après que la fermeture du gouvernement a été résolue sans extension", a déclaré James Harlow, vice-président senior chez Novare Capital Management.

Une prolongation de deux ans représenterait un statu quo et un scénario "meilleur que ce que l'on craignait" pour les assureurs santé, a-t-il ajouté.

Des millions de personnes inscrites à l'ACA risquent de subir de fortes augmentations de leurs primes si les subventions expirent le 31 décembre sans avoir été remplacées, ce qui recentre l'attention sur l'abordabilité des soins de santé.

Les assureurs se sont préparés à l'incertitude liée à ces fortes hausses de primes et à une éventuelle baisse des inscriptions en 2026. Le plan , qui pourrait être annoncé dès lundi selon Politico, devrait atténuer ces risques.

"Bien que les rapports sur ces propositions soient encore à un stade précoce et que des changements importants puissent encore être apportés, nous les considérons comme favorables aux services de santé, y compris les hôpitaux, les soins gérés et les activités connexes", a écrit Michael Wiederhorn, analyste d'Oppenheimer & Co, dans une note.

Les actions des opérateurs hospitaliers HCA Healthcare HCA.N ont augmenté de 3,2 %, Universal Health Services UHS.N a progressé de près de 2 % et Tenet Healthcare a bondi de 6 %.

Les investisseurs se sont montrés prudents face à l'expiration des crédits d'impôt renforcés de l'ère pandémique et le secteur a été confronté à l'incertitude quant au renouvellement des subventions.

L'opinion publique reste très favorable à la prolongation des crédits. Un récent sondage a révélé qu'environ trois quarts des adultes américains étaient favorables à leur renouvellement.

Valeurs associées

CENTENE
39,320 USD NYSE +7,73%
ELEVANCE HEALTH
325,210 USD NYSE +1,06%
HCA HEALTHCARE
501,980 USD NYSE +2,21%
MOLINA HEALTHCAR
146,840 USD NYSE +3,79%
UNITEDHEALTH GRO
318,350 USD NYSE -0,53%
UNIV HEALTH SERV-B
236,140 USD NYSE +1,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du Hezbollah en deuil portent le cercueil du chef militaire du mouvement Haitham Ali Tabatabai durant une procession funèbre le 24 novembre 2025 dans la banlieue sud de Beyrouth. ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Le Hezbollah enterre son chef militaire tué dans un bombardement israélien
    information fournie par AFP 24.11.2025 16:14 

    Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, ... Lire la suite

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

  • La SSR gère notamment la Radio Télévision suisse (RTS) ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Plan d'économie: la radio-télévision suisse SSR annonce la suppression de 900 postes
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.11.2025 15:47 

    La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a annoncé lundi un programme d'économies qui va se traduire par la suppression de 900 postes d'ici 2029, du fait des bouleversements du marché des médias et de la réduction progressive de la redevance. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank