Les assureurs santé bondissent après des informations selon lesquelles Trump envisage de prolonger les subventions de l'ACA

Les actions des assureurs santé américains ont bondi lundi à la suite d'un rapport des médias selon lequel la Maison Blanche se préparait à dévoiler un cadre politique qui prolongerait les subventions aux primes de l'Affordable Care Act - également connu sous le nom d'Obamacare - pour deux ans et ajouterait de nouvelles limites d'éligibilité.

Les actions de Centene CNC.N ont bondi d'environ 7 % et Molina Healthcare MOH.N a gagné environ 4 %, tandis qu'Elevance Health ELV.N a grimpé de plus de 2 % dans les premiers échanges.

"Je pense qu'il s'agit d'un rallye de soulagement car le sort des subventions de l'ACA a été fortement remis en question après que la fermeture du gouvernement a été résolue sans extension", a déclaré James Harlow, vice-président senior chez Novare Capital Management.

Une prolongation de deux ans représenterait un statu quo et un scénario "meilleur que ce que l'on craignait" pour les assureurs santé, a-t-il ajouté.

Des millions de personnes inscrites à l'ACA risquent de subir de fortes augmentations de leurs primes si les subventions expirent le 31 décembre sans avoir été remplacées, ce qui recentre l'attention sur l'abordabilité des soins de santé.

Les assureurs se sont préparés à l'incertitude liée à ces fortes hausses de primes et à une éventuelle baisse des inscriptions en 2026. Le plan , qui pourrait être annoncé dès lundi selon Politico, devrait atténuer ces risques.

"Bien que les rapports sur ces propositions soient encore à un stade précoce et que des changements importants puissent encore être apportés, nous les considérons comme favorables aux services de santé, y compris les hôpitaux, les soins gérés et les activités connexes", a écrit Michael Wiederhorn, analyste d'Oppenheimer & Co, dans une note.

Les actions des opérateurs hospitaliers HCA Healthcare HCA.N ont augmenté de 3,2 %, Universal Health Services UHS.N a progressé de près de 2 % et Tenet Healthcare a bondi de 6 %.

Les investisseurs se sont montrés prudents face à l'expiration des crédits d'impôt renforcés de l'ère pandémique et le secteur a été confronté à l'incertitude quant au renouvellement des subventions.

L'opinion publique reste très favorable à la prolongation des crédits. Un récent sondage a révélé qu'environ trois quarts des adultes américains étaient favorables à leur renouvellement.