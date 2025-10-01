Les assureurs santé américains réduisent leurs offres Medicare Advantage en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec des détails de UnitedHealth tout au long, ajout du contexte des réductions de financement de la CMS, commentaires sur les résultats, paragraphes 2 et 6-7) par Amina Niasse

CVS Health CVS.N , Humana HUM.N et UnitedHealth Group UNH.N réduiront leurs offres Medicare Advantage l'année prochaine, ont déclaré les entreprises mercredi, alors que le secteur de l'assurance maladie se prépare à de nouvelles diminutions des remboursements du gouvernement.

Le gouvernement américain a réduit les paiements du programme d'assurance privé pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou handicapées à partir de 2024 dans le but de réduire les dépenses.

L'entreprise d'assurance Aetna de CVS Health gérera des régimes d'assurance médicaments dans 100 comtés américains de moins qu'en 2025, et sa rivale Humana réduira ses régimes à 85 % des comtés américains l'année prochaine, contre 89 % en 2025. UnitedHealth prévoit d'arrêter de proposer des plans dans 109 comtés américains, ce qui affectera environ 180 000 personnes, a déclaré la société.

UnitedHealth gère la plus grande entreprise Medicare Advantage, Humana et CVS Health étant respectivement deuxième et quatrième.

LES ASSUREURS FONT FACE À DES AUGMENTATIONS DE COÛTS INATTENDUES

Cette année, les assureurs ont déclaré que l'utilisation plus importante que prévu des services médicaux dans le cadre de leurs activités Medicare les avait amenés à se retirer de marchés moins rentables. Ils reçoivent également moins de paiements liés à l'état de santé des patients.

Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre, des assureurs tels que UnitedHealthcare, CVS's Aetna et Centene

CNC.N ont annoncé des réductions de leurs plans en réponse à la baisse des remboursements attendus dans leurs activités financées par l'État.

"La combinaison des réductions de financement des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), de l'augmentation des coûts des soins de santé et de l'utilisation accrue a créé des vents contraires qu'aucune organisation ne peut ignorer", a déclaré Bobby Hunter, qui dirige les programmes gouvernementaux de la société, lors d'une conférence de presse mardi.

Les entreprises réduiront également leurs activités par État, Humana proposant des plans dans 46 États en 2026, contre 48 cette année. Aetna fournira des plans dans 43 États et Washington, D.C. et 2 159 comtés pour 2026, contre 44 États et 2 259 comtés en 2025.

Humana a déclaré qu'elle proposera de nouveaux types de plans dans quatre États et 177 comtés, et que 83 % des plans de médicaments sur ordonnance autonomes pour 2026 comporteront des primes réduites. Pour les personnes qui bénéficient à la fois de Medicare et du programme Medicaid pour les Américains à faible revenu, CVS Health étendra son offre à 16 nouveaux États.

Hunter, de UnitedHealth, a déclaré que la fermeture de plus de 100 plans représente environ 600 000 membres qui sont en grande partie inscrits dans des organisations de fournisseurs privilégiés ou dans des organisations qui donnent aux membres la possibilité de consulter des fournisseurs en dehors du réseau d'un plan.