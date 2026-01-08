Bourse : Donald Trump veut interdire aux entreprises de la défense de verser des dividendes aux actionnaires

Le président américain a également prévenu qu'il ne "tolérerait" plus les rémunérations de dirigeants trop élevées jusqu'à ce que le secteur augmente sa production.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Trop de dividendes, pas assez d'investissements. Donald Trump a annoncé mercredi 7 janvier son intention d'interdure aux entreprises du secteur de la défense de verser des dividendes à ses actionnaires et de procéder à des rachats d'actions, sous peine de se voir privées de contrats publics.

"Le secteur de la défense verse actuellement d'énormes dividendes à ses actionnaires et réalise d'importants rachats d'actions, en lieu et place des investissements en équipements et usines" qu'ils devraient réaliser , a estimé le président américain dans un message sur son réseau social Truth.

Il s'en est en particulier pris, dans un autre message, au spécialiste des systèmes de défense et de l'aérospatiale Raytheon, accusant le groupe d'être "le moins réceptif aux besoins du département de la Guerre, le plus lent à augmenter sa production et celui qui dépense le plus en faveur de ses actionnaires plutôt que pour répondre aux besoins et demandes de l'armée américaine" .

"Soit Raytheon se ressaisit et commence à réaliser les investissements nécessaires, soit ils ne feront plus affaire" avec le gouvernement, a prévenu Donald Trump.

Plus largement, le président américain a également jugé que les dirigeants de ces entreprises ne devraient pas être payés plus de cinq millions de dollars par an tant qu'ils n'auront pas renforcé les capacités de production militaire dans le pays. "Cette situation ne sera plus acceptée ni même tolérée", a menacé Donald Trump dans son message.

Il a considéré les salaires reçus par les dirigeants de l'industrie comme étant "exorbitants et injustifiés compte tenu de la lenteur avec laquelle ces entreprises livrent du matériel essentiel pour notre armée et celles de nos alliés".

"Bénéfique à long terme"

"Les entreprises de la défense ne produisent pas notre grand équipement militaire suffisamment vite et une fois qu'il est produit, ne l'entretiennent ni correctement ni rapidement ", a dénoncé le républicain.

L'annonce a surpris les marchés : à la clôture de Wall Street, les actions des entreprises américaines du secteurs ont terminé la séance en forte baisse, à l'image de Lockheed Martin (-4,82%), de Northrop Grumman (-5,50%), de General Dynamics (-4,18%). Un temps dans le vert malgré les premières menaces de Donald Trump, avant de voir sa filiale être prise spécifiquement pour cible, RTX, la maison-mère de Raytheon, a finalement perdu 2,46%.

Selon lui, cette approche est cependant "bénéfique à long terme, tant pour les dirigeants que pour les actionnaires" .

La déclaration du président américain ne précise cependant pas comment il espère légalement imposer ces demandes aux entreprises concernées, outre le fait de potentiellement ne pas retenir celles qui y contreviendraient pour des commandes militaires à venir. Mais, selon la Maison Blanche, un décret pourrait rapidement être publié pour spécifier comment imposer ces réformes.

Lors d'un discours en novembre dernier, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait déjà averti les entreprises du secteur qu'il comptait revoir de fond en comble les conditions d'achats afin de "transformer" le gouvernement.