Les assureurs santé américains progressent après la hausse du bénéfice trimestriel d'Elevance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Elevance

ELV.N augmentent de 5,8% à 374,59 $ avant le marché

** La société annonce un bénéfice ajusté de 6,03 $/shr au T3 contre une estimation moyenne des analystes de 4,93 $/shr - données LSEG

** ELV annonce un ratio de pertes médicales au 3ème trimestre, qui est le pourcentage de la prime dépensée pour les soins médicaux, de 91,3% par rapport aux estimations de 91,73%

** Les actions d'autres assureurs santé américains augmentent après les résultats d'ELV

** UnitedHealth UNH.N en hausse de 1,4%, Centene CNC.N en hausse de 2,4%, CVS Health CVS.N en hausse de 1%, Humana en hausse de 1,9%

** Jusqu'à la dernière clôture, ELV a baissé de 4 %, UNH a baissé de 28 % depuis le début de l'année