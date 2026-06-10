“Les assureurs ont besoin de crédit privé, et la réglementation est la bienvenue”, déclare le directeur général d'Ares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Isla Binnie

ARES.N Le crédit privé aide les compagnies d'assurance à générer les fonds dont elles ont besoin pour effectuer leurs paiements, et l'attention accrue des régulateurs profitera en fin de compte au secteur, a déclaré mercredi le directeur général de la société de capital-investissement Ares, Michael Arougheti.

“Les compagnies d'assurance ont besoin du crédit privé”, a déclaré Michael Arougheti lors de la conférence Morgan Stanley US Financials à New York.

“Quand on examine la nécessité de générer un rendement excédentaire et qu’on observe la taille actuelle des marchés négociés, on constate que, pour atteindre les objectifs de leurs assurés, elles s’appuient sur le crédit privé”, a-t-il ajouté. Les portefeuilles de crédits privés des assureurs vie et retraite américains ont plus que doublé au cours des dix dernières années, alors que les taux d’intérêt officiels étaient à des niveaux historiquement bas, selon l’agence de notation et spécialiste du secteur de l’assurance AM Best.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a consulté les commissaires d'État chargés de l'assurance afin d'améliorer la surveillance, dans un contexte de préoccupations concernant la transparence, la discipline en matière de prêt et le retrait des particuliers fortunés des fonds qui leur donnaient accès à cette classe d'actifs rarement négociée.

“La réglementation n'est pas une mauvaise chose”, a déclaré M. Arougheti. “Alors que le secteur de l'assurance continue de s'orienter vers l'investissement sur les marchés privés, le régulateur va exiger davantage de transparence sur les structures et les performances, ce qui est tout à fait approprié”, a-t-il ajouté.