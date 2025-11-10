Les assureurs maladie chutent après un accord aux États-Unis pour la réouverture du gouvernement, qui ne prévoit pas de subventions

10 novembre - ** Les actions des assureurs de santé et des opérateurs hospitaliers chutent de 1,7 % à 8 %

** Centene CNC.N chute de 8,4% à 34,41 $, Molina Healthcare MOH.N baisse de 4,5% à 145,05 $, Elevance Health

ELV.N baisse de 1,7% à 312,28 $, Oscar Health OSCR.N baisse de 14% à 15,24 $

** HCA Healthcare HCA.N en baisse de 5,1% à 442,38

** Le Sénat américain a adopté dimanche une mesure visant à rouvrir le gouvernement fédéral en vue d'un vote en décembre sur l'extension des subventions dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act)

** Les subventions, qui doivent expirer à la fin de l'année, ont été introduites pendant la pandémie et ont été au cœur de la fermeture de 40 jours

** L'accord ne comprend qu'une promesse de vote sur la prolongation des subventions, ce qui rend moins probable la prolongation des subventions - Oppenheimer

** Cette évolution pourrait également avoir un impact sur le profil de risque des membres, car les personnes en meilleure santé sont moins susceptibles de s'inscrire - Oppenheimer

** En incluant les mouvements dela séance, UNH en baisse de 36,4 %, CNC en baisse de 43 %, MOH en baisse de 50 %, ELV en baisse de 15,4 %, HCA en hausse de 50,6 %, OSCR en hausse de 13 % depuis le début de l'année