Les assureurs maladie chutent après que Donald Trump a ciblé les subventions de l'Obamacare
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions des assureurs de santé proposant des plans dans le cadre de l'Affordable Care Act, ou Obamacare, ont chuté de 7 % à 1,5 % avant bourse lundi, après que le président américain Donald Trump a déclaré que les fonds fédéraux subventionnant ces plans doivent être redirigés vers les Américains qui achètent une couverture.

Les subventions, qui doivent expirer à la fin de l'année, ont été introduites pendant la pandémie de COVID-19 pour aider les Américains à faible revenu à payer une assurance maladie privée et sont au cœur de la plus longue fermeture fédérale jamais enregistrée, qui a mis sur la touche des travailleurs fédéraux, retardé l'aide alimentaire et entravé les voyages aériens.

Dimanche, Donald Trump a publié un message sur sa plateforme Truth Social, dénonçant les subventions comme une "aubaine pour les compagnies d'assurance maladie et une CATASTROPHE pour le peuple américain". Il a réitéré son appel pour que les fonds soient envoyés directement aux particuliers afin qu'ils achètent une couverture par eux-mêmes.

"Je suis prêt à travailler avec les deux partis pour résoudre ce problème une fois que le gouvernement sera ouvert", a déclaré Donald Trump dans son message.

Les actions de Centene CNC.N ont glissé de 7,1%, Molina Healthcare MOH.N a glissé de 1,5%, Elevance Health ELV.N a baissé de 3,4%, tandis que UnitedHealth UNH.N a chuté de 1,7% dans les échanges avant la cloche.

"Je recommande aux Républicains du Sénat que les centaines de milliards de dollars actuellement envoyés aux compagnies d'assurance suceuses d'argent afin de sauver les mauvais soins de santé fournis par l'ObamaCare, soient envoyés directement au peuple afin qu'il puisse acheter ses propres soins de santé, bien meilleurs, et qu'il lui reste de l'argent", avait déclaré Donald Trump dans un message publié samedi.

Les plans Obamacare sont subventionnés par le gouvernement en fonction des revenus et comprennent un fonds d'ajustement des risques qui rembourse les assureurs couvrant une part disproportionnée des membres les plus malades.

Les démocrates souhaitent prolonger les subventions avant la réouverture du gouvernement, tandis que les républicains ont déclaré qu'ils ne seraient prêts à aborder la question qu'après le rétablissement du financement du gouvernement.

Les subventions ont permis de doubler le nombre d'inscriptions, qui est passé à 24 millions, depuis leur mise en place en 2021.

Le gouvernement fédéral est fermé depuis le 1er octobre en raison de l'impasse dans laquelle se trouve le Congrès sur la question des soins de santé. Le Sénat américain a avancé dimanche sur une mesure visant à rouvrir le gouvernement fédéral et à mettre fin à la fermeture de 40 jours.

Valeurs associées

CENTENE
34,060 USD NYSE -9,31%
ELEVANCE HEALTH
310,830 USD NYSE -2,20%
MOLINA HEALTHCAR
144,500 USD NYSE -4,98%
UNITEDHEALTH GRO
323,735 USD NYSE -0,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

