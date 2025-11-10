Les assureurs maladie chutent alors que les États-Unis parviennent à un accord sur la fermeture du gouvernement sans prolonger les subventions

Les actions des assureurs de santé ont chuté d' environ 2 % à 10 % dans les premiers échanges lundi après que le Sénat américain a conclu un accord pour mettre fin à la fermeture fédérale de 40 jours sans prolonger les subventions de l'Affordable Care Act, établissant un vote en décembre sur la question à la place.

Le désaccord sur la prolongation des subventions, qui doivent expirer à la fin de l'année, a été au cœur de la plus longue fermeture fédérale de l'histoire, qui a mis à l'écart les travailleurs fédéraux, retardé l'aide alimentaire et entravé les voyages aériens.

Dans le cadre de l'accord conclu dimanche par le Sénat, les républicains et un petit groupe de démocrates ont accepté de voter en décembre sur la prolongation des subventions, qui sont en place depuis la pandémie de COVID-19 et qui doivent expirer à la fin de 2025.

Sans elles, la plupart des 24 millions de personnes inscrites à ces régimes verront leurs frais d'assurance maladie augmenter fortement en 2026.

Les actions de Centene CNC.N ont glissé de 9,8 %, Molina Healthcare MOH.N a glissé de 4,9 %, Elevance Health ELV.N était en baisse de 2 % dans les premiers échanges.

"Il semble qu'un vote aura lieu sur la question en décembre, mais l'incertitude demeure. Si les subventions de l'ACA ne sont pas prolongées, c'est négatif pour les assureurs de santé et les hôpitaux", a déclaré James Harlow, vice-président senior de Novare Capital Management.

Les Américains à faibles revenus qui s'inscrivent à ces plans, créés par le président Barack Obama, reçoivent des subventions gouvernementales en fonction de leurs revenus. Ces subventions ont permis de doubler le nombre d'inscriptions à 24 millions depuis leur mise en place en 2021.

Entre-temps, le président Donald Trump a réitéré dimanche son appel à mettre fin aux subventions, en publiant sur sa plateforme Truth Social qu' elles étaient une "aubaine pour les compagnies d'assurance maladie, et une catastrophe pour le peuple américain".

L'administration Trump a tenté et échoué à abroger la loi, également connue sous le nom d'Obamacare, au cours de son premier mandat.

Il a demandé que les fonds gouvernementaux soient envoyés directement aux individus pour qu'ils achètent une couverture par leurs propres moyens. "Je suis prêt à travailler avec les deux partis pour résoudre ce problème une fois que le gouvernement sera ouvert", a déclaré M. Trump dans son message.

Les commentaires de M. Trump renforcent également l'incertitude pour les assureurs, a déclaré M. Harlow.